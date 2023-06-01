«Известия»: Россия осталась в топ-10 торговых партнеров Евросоюза, несмотря на санкции

02 июня 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Россия оказалась на девятом месте в топе торговых партнеров ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза, несмотря на антироссийские санкции. Об этом заявили в постпредстве РФ при ЕС, подводя итоги I квартала 2023 года. «Вследствие сокращения товарооборота по итогам января—марта 2023 года наша страна опустилась на девятое место среди крупнейших контрагентов Евросоюза. Москва в прошлом году сохраняла пятое место в перечне ключевых торговых партнеров ЕС», — передают информацию постпредства «Известия». Уточняется, что снижение произошло в основном из-за обрушения на 72,1% поставок в страны Евросоюза российской продукции. При этом экспорт европейских товаров в РФ сократился на 37,2%, пишет газета. Западные страны стали активно вводит санкции против России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В число запретов вошло ограничение на экспорт товаров. Немецкое издание Merkur.de сообщало, что страны ЕС обсуждают блокировку экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против России.

Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза, несмотря на антироссийские санкции. Об этом заявили в постпредстве РФ при ЕС, подводя итоги I квартала 2023 года. «Вследствие сокращения товарооборота по итогам января—марта 2023 года наша страна опустилась на девятое место среди крупнейших контрагентов Евросоюза. Москва в прошлом году сохраняла пятое место в перечне ключевых торговых партнеров ЕС», — передают информацию постпредства «Известия». Уточняется, что снижение произошло в основном из-за обрушения на 72,1% поставок в страны Евросоюза российской продукции. При этом экспорт европейских товаров в РФ сократился на 37,2%, пишет газета. Западные страны стали активно вводит санкции против России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В число запретов вошло ограничение на экспорт товаров. Немецкое издание Merkur.de сообщало, что страны ЕС обсуждают блокировку экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против России.