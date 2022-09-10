Общественный штаб подвел итоги второго дня голосования в Москве

Глава Общественного штаба Ковалев: второй день выборов в Москве завершился без проблем

10 сентября 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Все высокотехнологичное оборудование работало на выборах стабильно, заявил Вадим Ковалев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Второй день выборов в Москве прошел без серьезных сбоев. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев. «Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев», — приводятся слова Вадима Ковалева в telegram-канале Общественного штаба. Он подчеркнул, что система электронного реестра, сканеры паспортов и остальное высокотехнологичное оборудование работало стабильно. Отмечается, что очная явка на муниципальных выборах составила 25,5% на 20:00 (мск). «Традиционным способом проголосовали с бумажными бюллетенями 387 617», — говорится в сообщении штаба. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал с помощью электронной системы, как и президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Второй день выборов в Москве прошел без серьезных сбоев. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев. «Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев», — приводятся слова Вадима Ковалева в telegram-канале Общественного штаба. Он подчеркнул, что система электронного реестра, сканеры паспортов и остальное высокотехнологичное оборудование работало стабильно. Отмечается, что очная явка на муниципальных выборах составила 25,5% на 20:00 (мск). «Традиционным способом проголосовали с бумажными бюллетенями 387 617», — говорится в сообщении штаба. Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал с помощью электронной системы, как и президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.