Reuters: порт Тамань прекратит перевалку сжиженного газа из-за угрозы атак беспилотников

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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, завод, новатек
Порт Тамань приостановит экспорт СНГ из-за атак беспилотников по РФ, пишет Reuters Фото:

Российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край) готов приостановить перевалку сжиженного нефтяного газа (СНГ). Это связано с украинскими атаками по РФ при помощи беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

«Тамань приостанавливает перевалку сжиженного нефтяного газа, так как это опасно после всех этих атак беспилотников — газ очень взрывоопасен», — пишет агентство, ссылаясь на собственные источники. Перевалка приостановлена на неопределенный срок. Авторы материала отмечают, что сейчас обсуждаются другие маршруты экспорта газа из РФ.

URA.RU направило запрос в ЗАО «Морской порт Тамань» с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Украинские БПЛА периодически атакуют российскую территорию. Например, 30 мая была совершена атака по Москве. Сейчас также совершаются удары по приграничным российским территориям. Беспилотники сбивали и под Курском, пишет «Национальная служба новостей».

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Российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край) готов приостановить перевалку сжиженного нефтяного газа (СНГ). Это связано с украинскими атаками по РФ при помощи беспилотников. Об этом сообщает Reuters. «Тамань приостанавливает перевалку сжиженного нефтяного газа, так как это опасно после всех этих атак беспилотников — газ очень взрывоопасен», — пишет агентство, ссылаясь на собственные источники. Перевалка приостановлена на неопределенный срок. Авторы материала отмечают, что сейчас обсуждаются другие маршруты экспорта газа из РФ. URA.RU направило запрос в ЗАО «Морской порт Тамань» с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украинские БПЛА периодически атакуют российскую территорию. Например, 30 мая была совершена атака по Москве. Сейчас также совершаются удары по приграничным российским территориям. Беспилотники сбивали и под Курском, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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