Reuters: порт Тамань прекратит перевалку сжиженного газа из-за угрозы атак беспилотников 02 июня 2023 в 19:55 Размер текста - 17 + Порт Тамань приостановит экспорт СНГ из-за атак беспилотников по РФ, пишет Reuters Фото: Илья Московец © URA.RU Российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край) готов приостановить перевалку сжиженного нефтяного газа (СНГ). Это связано с украинскими атаками по РФ при помощи беспилотников. Об этом сообщает Reuters. «Тамань приостанавливает перевалку сжиженного нефтяного газа, так как это опасно после всех этих атак беспилотников — газ очень взрывоопасен», — пишет агентство, ссылаясь на собственные источники. Перевалка приостановлена на неопределенный срок. Авторы материала отмечают, что сейчас обсуждаются другие маршруты экспорта газа из РФ. URA.RU направило запрос в ЗАО «Морской порт Тамань» с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украинские БПЛА периодически атакуют российскую территорию. Например, 30 мая была совершена атака по Москве. Сейчас также совершаются удары по приграничным российским территориям. Беспилотники сбивали и под Курском, пишет «Национальная служба новостей». Российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край) готов приостановить перевалку сжиженного нефтяного газа (СНГ). Это связано с украинскими атаками по РФ при помощи беспилотников. Об этом сообщает Reuters. «Тамань приостанавливает перевалку сжиженного нефтяного газа, так как это опасно после всех этих атак беспилотников — газ очень взрывоопасен», — пишет агентство, ссылаясь на собственные источники. Перевалка приостановлена на неопределенный срок. Авторы материала отмечают, что сейчас обсуждаются другие маршруты экспорта газа из РФ. URA.RU направило запрос в ЗАО «Морской порт Тамань» с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Украинские БПЛА периодически атакуют российскую территорию. Например, 30 мая была совершена атака по Москве. Сейчас также совершаются удары по приграничным российским территориям. Беспилотники сбивали и под Курском, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям