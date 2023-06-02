Глава МВД Украины раскрыл, сколько оружия на руках у населения страны

Глава МВД Украины Клименко: у населения страны находится около 1,2 миллиона единиц оружия

03 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

У населения Украины на руках находится около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, заявили в МИД страны Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У населения Украины на руках находится около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. Об этом заявил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко. «Что касается зарегистрированного (огнестрельного) оружия: на руках у населения (сейчас насчитывается) около 1,2 миллиона единиц», — сказал Клименко в интервью BBC News Ukrainian. Он допустил, что после окончания конфликта на Украине союзники предоставят стране до 3 миллионов единиц зарегистрированного оружия. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставки всех видов оружия Киеву, передает RT. После начала российской спецоперации на Украине многие страны поддержали украинскую сторону и стали поставлять стране оружие. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса закончились средства для поддержки Украины.

У населения Украины на руках находится около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. Об этом заявил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко. «Что касается зарегистрированного (огнестрельного) оружия: на руках у населения (сейчас насчитывается) около 1,2 миллиона единиц», — сказал Клименко в интервью BBC News Ukrainian. Он допустил, что после окончания конфликта на Украине союзники предоставят стране до 3 миллионов единиц зарегистрированного оружия. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставки всех видов оружия Киеву, передает RT. После начала российской спецоперации на Украине многие страны поддержали украинскую сторону и стали поставлять стране оружие. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса закончились средства для поддержки Украины.