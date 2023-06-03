В России может исчезнуть уникальная порода лошадей

Ветеринар Шишкина: породе русской верховой лошади грозит исчезновение за два года
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, лошадь, конь, конно-спортивный клуб
Для сохранения породы русской верховой лошади необходимо иметь минимум 100 маток Фото:

Из-за нехватки денежных средств есть угроза исчезновения русской верховой лошади. Об этом заявила заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. В течение двух лет порода может исчезнуть.

«Угроза огромная, и она неустанно висит в воздухе. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу. Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ», — передала пресс-служба Старожиловский конного завода слова Шишкиной. Их цитирует РИА Новости.

Отмечается, что на конезаводе присутствует 149 лошадей. Самый старший жеребец родился в 1995 году. Бывший работник конезавода Владимир Фролов заявил, что для сохранения породы нужно минимум 100 маток. Для увеличения количества лошадей в комфортных условиях и денежной стабильности — не менее тысячи. «В первую очередь здесь нужно сохранить породу, а для этого нужно, чтобы местные органы исполнительной власти помогли получить землю для выгула и — самое главное — чтобы конезавод стал государственным», — сообщил Фролов.

Единственное место, где разводят русских верховых лошадей — это Старожиловский конный завод в Рязанской области. Данная порода — часть национального достояния, как царской России, Советского союза, так и современной Российской Федерации. Порода создавалась изначально «под седло» высшего офицерского состава и использовалась царским двором. В конкурсах по всему миру русская верховая получала призовые места. Известно, что некоторые кони могут участвовать в скачках.

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Из-за нехватки денежных средств есть угроза исчезновения русской верховой лошади. Об этом заявила заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. В течение двух лет порода может исчезнуть. «Угроза огромная, и она неустанно висит в воздухе. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу. Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ», — передала пресс-служба Старожиловский конного завода слова Шишкиной. Их цитирует РИА Новости. Отмечается, что на конезаводе присутствует 149 лошадей. Самый старший жеребец родился в 1995 году. Бывший работник конезавода Владимир Фролов заявил, что для сохранения породы нужно минимум 100 маток. Для увеличения количества лошадей в комфортных условиях и денежной стабильности — не менее тысячи. «В первую очередь здесь нужно сохранить породу, а для этого нужно, чтобы местные органы исполнительной власти помогли получить землю для выгула и — самое главное — чтобы конезавод стал государственным», — сообщил Фролов. Единственное место, где разводят русских верховых лошадей — это Старожиловский конный завод в Рязанской области. Данная порода — часть национального достояния, как царской России, Советского союза, так и современной Российской Федерации. Порода создавалась изначально «под седло» высшего офицерского состава и использовалась царским двором. В конкурсах по всему миру русская верховая получала призовые места. Известно, что некоторые кони могут участвовать в скачках.
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Ссылки по теме
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