В России может исчезнуть уникальная порода лошадей

Ветеринар Шишкина: породе русской верховой лошади грозит исчезновение за два года

03 июня 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Для сохранения породы русской верховой лошади необходимо иметь минимум 100 маток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за нехватки денежных средств есть угроза исчезновения русской верховой лошади. Об этом заявила заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. В течение двух лет порода может исчезнуть. «Угроза огромная, и она неустанно висит в воздухе. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу. Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ», — передала пресс-служба Старожиловский конного завода слова Шишкиной. Их цитирует РИА Новости. Отмечается, что на конезаводе присутствует 149 лошадей. Самый старший жеребец родился в 1995 году. Бывший работник конезавода Владимир Фролов заявил, что для сохранения породы нужно минимум 100 маток. Для увеличения количества лошадей в комфортных условиях и денежной стабильности — не менее тысячи. «В первую очередь здесь нужно сохранить породу, а для этого нужно, чтобы местные органы исполнительной власти помогли получить землю для выгула и — самое главное — чтобы конезавод стал государственным», — сообщил Фролов. Единственное место, где разводят русских верховых лошадей — это Старожиловский конный завод в Рязанской области. Данная порода — часть национального достояния, как царской России, Советского союза, так и современной Российской Федерации. Порода создавалась изначально «под седло» высшего офицерского состава и использовалась царским двором. В конкурсах по всему миру русская верховая получала призовые места. Известно, что некоторые кони могут участвовать в скачках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за нехватки денежных средств есть угроза исчезновения русской верховой лошади. Об этом заявила заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. В течение двух лет порода может исчезнуть. «Угроза огромная, и она неустанно висит в воздухе. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу. Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ», — передала пресс-служба Старожиловский конного завода слова Шишкиной. Их цитирует РИА Новости. Отмечается, что на конезаводе присутствует 149 лошадей. Самый старший жеребец родился в 1995 году. Бывший работник конезавода Владимир Фролов заявил, что для сохранения породы нужно минимум 100 маток. Для увеличения количества лошадей в комфортных условиях и денежной стабильности — не менее тысячи. «В первую очередь здесь нужно сохранить породу, а для этого нужно, чтобы местные органы исполнительной власти помогли получить землю для выгула и — самое главное — чтобы конезавод стал государственным», — сообщил Фролов. Единственное место, где разводят русских верховых лошадей — это Старожиловский конный завод в Рязанской области. Данная порода — часть национального достояния, как царской России, Советского союза, так и современной Российской Федерации. Порода создавалась изначально «под седло» высшего офицерского состава и использовалась царским двором. В конкурсах по всему миру русская верховая получала призовые места. Известно, что некоторые кони могут участвовать в скачках.