04 июня 2023

ТАСС: суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» Росатома за откаты

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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, уголовное дело, прокурор, арест, правосудие, дело, материалы
Суд объявил Валерия Кагача в розыск, передает ТАСС Фото:

Мещанский суд в Москве заочно арестовал экс-заместителя генерального директора по закупкам дочерней компании Росатома «Атомэнергопроект» Валерия Кагача. Топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере, следует из постановления апелляционной инстанции.

«Подсудимому Валерию Кагачу была изменена мера пресечения на заключение под стражу, он был объявлен в розыск. Производство по делу приостановлено до розыска подсудимого», — передает данные из постановления апелляционной инстанции ТАСС.

Подсудимому установили срок содержания под стражей в два месяца с момента его задержания. Мера пресечения изменилась из-за того, что покинул Россию и не вернулся, хотя подписывал подписку о невыезде. По версии следствия Кагач получал откаты в 2014—2015 годах при закупке оборудования для строительства Нововоронежской АЭС-2.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ завершила расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Фигурантом проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому вменяют присвоение одного миллиарда рублей.

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Мещанский суд в Москве заочно арестовал экс-заместителя генерального директора по закупкам дочерней компании Росатома «Атомэнергопроект» Валерия Кагача. Топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере, следует из постановления апелляционной инстанции. «Подсудимому Валерию Кагачу была изменена мера пресечения на заключение под стражу, он был объявлен в розыск. Производство по делу приостановлено до розыска подсудимого», — передает данные из постановления апелляционной инстанции ТАСС. Подсудимому установили срок содержания под стражей в два месяца с момента его задержания. Мера пресечения изменилась из-за того, что покинул Россию и не вернулся, хотя подписывал подписку о невыезде. По версии следствия Кагач получал откаты в 2014—2015 годах при закупке оборудования для строительства Нововоронежской АЭС-2. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ завершила расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Фигурантом проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому вменяют присвоение одного миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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