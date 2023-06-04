ТАСС: суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» Росатома за откаты

Мещанский суд в Москве заочно арестовал экс-заместителя генерального директора по закупкам дочерней компании Росатома «Атомэнергопроект» Валерия Кагача. Топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере, следует из постановления апелляционной инстанции.
«Подсудимому Валерию Кагачу была изменена мера пресечения на заключение под стражу, он был объявлен в розыск. Производство по делу приостановлено до розыска подсудимого», — передает данные из постановления апелляционной инстанции ТАСС.
Подсудимому установили срок содержания под стражей в два месяца с момента его задержания. Мера пресечения изменилась из-за того, что покинул Россию и не вернулся, хотя подписывал подписку о невыезде. По версии следствия Кагач получал откаты в 2014—2015 годах при закупке оборудования для строительства Нововоронежской АЭС-2.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ завершила расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Фигурантом проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому вменяют присвоение одного миллиарда рублей.
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