24 июня 2023

Стала известна реакция ростовчан на уход частной армии Пригожина

РИАН: жители Ростова-на-Дону рады, что бойцы Пригожина прекратили мятеж
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Ростов - на - Дону. Городские зарисовки
Мирные жители рады, что все закончилось миром Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за мятежом у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость, что бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина решили отказаться от кровопролития и вернуться на позиции. Об этом передали корреспонденты с места событий.

«Люди, собравшиеся у здания штаба ЮВО, с радостью восприняли новость, о том, что бойцы <…> решили не начинать кровопролитие и отойти на свои позиции», — передает корреспондент РИА Новости. Журналист также отметил, что бойцы Пригожина говорят о своей поддержке российского президента Владимира Путина и не пойдут против интересов страны.

Ранее частная армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону. Пригожин, однако, согласился прекратить мятеж в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры длились в течение всего дня.

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Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за мятежом у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость, что бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина решили отказаться от кровопролития и вернуться на позиции. Об этом передали корреспонденты с места событий. «Люди, собравшиеся у здания штаба ЮВО, с радостью восприняли новость, о том, что бойцы <…> решили не начинать кровопролитие и отойти на свои позиции», — передает корреспондент РИА Новости. Журналист также отметил, что бойцы Пригожина говорят о своей поддержке российского президента Владимира Путина и не пойдут против интересов страны. Ранее частная армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону. Пригожин, однако, согласился прекратить мятеж в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры длились в течение всего дня.
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