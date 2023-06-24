Стала известна реакция ростовчан на уход частной армии Пригожина РИАН: жители Ростова-на-Дону рады, что бойцы Пригожина прекратили мятеж 24 июня 2023 в 23:55 Размер текста - 17 + Мирные жители рады, что все закончилось миром Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за мятежом у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость, что бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина решили отказаться от кровопролития и вернуться на позиции. Об этом передали корреспонденты с места событий. «Люди, собравшиеся у здания штаба ЮВО, с радостью восприняли новость, о том, что бойцы <…> решили не начинать кровопролитие и отойти на свои позиции», — передает корреспондент РИА Новости. Журналист также отметил, что бойцы Пригожина говорят о своей поддержке российского президента Владимира Путина и не пойдут против интересов страны. Ранее частная армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону. Пригожин, однако, согласился прекратить мятеж в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры длились в течение всего дня. Жители Ростова-на-Дону, наблюдавшие за мятежом у здания штаба штаба Южного военного округа, радостно встретили новость, что бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина решили отказаться от кровопролития и вернуться на позиции. Об этом передали корреспонденты с места событий. «Люди, собравшиеся у здания штаба ЮВО, с радостью восприняли новость, о том, что бойцы <…> решили не начинать кровопролитие и отойти на свои позиции», — передает корреспондент РИА Новости. Журналист также отметил, что бойцы Пригожина говорят о своей поддержке российского президента Владимира Путина и не пойдут против интересов страны. Ранее частная армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону. Пригожин, однако, согласился прекратить мятеж в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры длились в течение всего дня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям