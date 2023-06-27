Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Алгоритм будет основан на применении ядерного оружия в ответ на нападение, заявил Александр Лукашенко Фото:

В Республике Беларусь разрабатывается алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Министру обороны Виктору Хренину и председателю КГБ Ивану Тертелю поставлена задача — определить алгоритм применения ядерного оружия», — передает слова Лукашенко «Белта». Глава государства подчеркнул, что алгоритм будем основываться на его применении в случае нападения на Беларусь или Союзное государство. Лукашенко также отметил, что Беларусь может использовать такое оружие с согласия России.

После необходимой подготовки, Россия начнет размещение ядерного вооружения на территории Беларуси 7—8 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично обратился к президенту России с просьбой разместить ядерное оружие на территории его страны, что было подтверждено им в ходе общения с журналистами. Как сообщил Лукашенко, значительная часть российского ядерного оружия, которое будет завезено в Беларусь, уже находится на территории страны. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сохранит контроль над размещенным в Беларуси ядерным оружием, передает «Ридус».

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В Республике Беларусь разрабатывается алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Министру обороны Виктору Хренину и председателю КГБ Ивану Тертелю поставлена задача — определить алгоритм применения ядерного оружия», — передает слова Лукашенко «Белта». Глава государства подчеркнул, что алгоритм будем основываться на его применении в случае нападения на Беларусь или Союзное государство. Лукашенко также отметил, что Беларусь может использовать такое оружие с согласия России. После необходимой подготовки, Россия начнет размещение ядерного вооружения на территории Беларуси 7—8 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично обратился к президенту России с просьбой разместить ядерное оружие на территории его страны, что было подтверждено им в ходе общения с журналистами. Как сообщил Лукашенко, значительная часть российского ядерного оружия, которое будет завезено в Беларусь, уже находится на территории страны. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сохранит контроль над размещенным в Беларуси ядерным оружием, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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