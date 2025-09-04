Секс-треки против Стармера: пранкерам не дали перебить премьера чужими стонами

Служба безопасности британского парламента обнаружила в здании палаты общин мобильный телефон, который был специально настроен для воспроизведения звуков секса во время выступления премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает газета Times.
«Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра», — сказано в сообщении. Отмечается, что телефон был найден сотрудниками службы безопасности незадолго до начала выступления Кира Стармера.
Кроме того, сообщается, что сотрудники осмотрели прилегающую территорию и проверили записи с камер видеонаблюдения, однако установить личность виновника не удалось. В настоящий момент служба безопасности анализирует новые способы усиления контроля доступа к залу заседаний.
