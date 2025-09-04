Секс-треки против Стармера: пранкерам не дали перебить премьера чужими стонами

Times: Служба Безопасности не дала пранкерам перебить премьера чужими стонами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Служба безопасности Великобритании не дала перебить премьера страны
Служба безопасности Великобритании не дала перебить премьера страны Фото:

Служба безопасности британского парламента обнаружила в здании палаты общин мобильный телефон, который был специально настроен для воспроизведения звуков секса во время выступления премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает газета Times.

«Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра», — сказано в сообщении. Отмечается, что телефон был найден сотрудниками службы безопасности незадолго до начала выступления Кира Стармера.

Кроме того, сообщается, что сотрудники осмотрели прилегающую территорию и проверили записи с камер видеонаблюдения, однако установить личность виновника не удалось. В настоящий момент служба безопасности анализирует новые способы усиления контроля доступа к залу заседаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности британского парламента обнаружила в здании палаты общин мобильный телефон, который был специально настроен для воспроизведения звуков секса во время выступления премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает газета Times. «Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра», — сказано в сообщении. Отмечается, что телефон был найден сотрудниками службы безопасности незадолго до начала выступления Кира Стармера. Кроме того, сообщается, что сотрудники осмотрели прилегающую территорию и проверили записи с камер видеонаблюдения, однако установить личность виновника не удалось. В настоящий момент служба безопасности анализирует новые способы усиления контроля доступа к залу заседаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...