Политолог Мартынов: визит Кириенко на ЗАЭС говорит, что станции ничего не угрожает

06 июля 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Запорожской АЭС ничего не угрожает, заявил Алексей Мартынов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Визит первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко на Запорожскую АЭС говорит о том, что станции ничего не угрожает, если киевский режим не попытается устроить провокацию. В разговоре с URA.RU директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов напомнил, что Сергей Кириенко имеет высокую квалификацию в этом вопросе, так как долгое время возглавлял «Росатом». Сергей Кириенко посетил ЗАЭС вместе с врио главы Запорожской области Евгением Балицким 6 июня. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ лично пообщался с сотрудниками станции и проверил радиационный фон. «Я бы сделал акцент на том, что Сергей Кириенко сегодня первый замруководителя администрации президента и человек, который отвечает и курирует восстановление и интеграцию новых регионов в состав РФ. Но Кириенко в недалеком прошлом был руководителем „Росатома“ — одной из самых успешных профильных компаний в мире. Если он проинспектировал и говорит о том, что ничего не угрожает, значит его мнение сопоставимо или равнозначно мнению гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ — прим. URA.RU) Рафаэля Гросси» — сказал Алексей Мартынов. Политолог подчеркнул, что подобный визит олицетворяет интеграцию Запорожской области в состав РФ. «Процесс идет несмотря на то, что продолжаются боевые действия. Процесс интеграции идет очень быстро и очень эффективно. Обратной дороги нет совершенно точно. Это все понимают, в том числе и жители региона, которые крайне удовлетворены таким положением вещей», — добавил собеседник агентства. Россия активно занимается развитием инфраструктуры в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. «Росэнергоатом» строит новые школы, спортивные залы и сооружения. Одним из недавних достижений подшефной спортивного учебного заведения энергетической компании стала победа 15-летнего боксера. Евгений Кузьмин стал чемпионом в весовой категории 54 кг среди юношей. Спортивные игры «Дети Приморья» проходят с 1 по 6 июля во Владивостоке. Ранее в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялась десятая церемония награждения финалистов программы «Человек года Росатома — 2022». В номинации «Команда года» первое место одержала «Запорожская АЭС — 12-я АЭС в России» (город Энергодар). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко на Запорожскую АЭС говорит о том, что станции ничего не угрожает, если киевский режим не попытается устроить провокацию. В разговоре с URA.RU директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов напомнил, что Сергей Кириенко имеет высокую квалификацию в этом вопросе, так как долгое время возглавлял «Росатом». Сергей Кириенко посетил ЗАЭС вместе с врио главы Запорожской области Евгением Балицким 6 июня. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ лично пообщался с сотрудниками станции и проверил радиационный фон. «Я бы сделал акцент на том, что Сергей Кириенко сегодня первый замруководителя администрации президента и человек, который отвечает и курирует восстановление и интеграцию новых регионов в состав РФ. Но Кириенко в недалеком прошлом был руководителем „Росатома“ — одной из самых успешных профильных компаний в мире. Если он проинспектировал и говорит о том, что ничего не угрожает, значит его мнение сопоставимо или равнозначно мнению гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ — прим. URA.RU) Рафаэля Гросси» — сказал Алексей Мартынов. Политолог подчеркнул, что подобный визит олицетворяет интеграцию Запорожской области в состав РФ. «Процесс идет несмотря на то, что продолжаются боевые действия. Процесс интеграции идет очень быстро и очень эффективно. Обратной дороги нет совершенно точно. Это все понимают, в том числе и жители региона, которые крайне удовлетворены таким положением вещей», — добавил собеседник агентства. Россия активно занимается развитием инфраструктуры в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. «Росэнергоатом» строит новые школы, спортивные залы и сооружения. Одним из недавних достижений подшефной спортивного учебного заведения энергетической компании стала победа 15-летнего боксера. Евгений Кузьмин стал чемпионом в весовой категории 54 кг среди юношей. Спортивные игры «Дети Приморья» проходят с 1 по 6 июля во Владивостоке. Ранее в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялась десятая церемония награждения финалистов программы «Человек года Росатома — 2022». В номинации «Команда года» первое место одержала «Запорожская АЭС — 12-я АЭС в России» (город Энергодар).