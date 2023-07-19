«Новые люди» предупредили о резком росте цен на аренду жилья в сентябре

20 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Сильнее всего стоимость аренды должна вырасти в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сентябре в Москве ожидается рост цен на аренду жилья в Москве на 15%. Однако если рынок жилья будет стагнировать, этого может не произойти, что будет плохим сигналом. Об этом в беседе с URA.RU заявила руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко. «Рост цен на аренду жилья мы наблюдаем каждую осень. Начинается новый деловой сезон, приезжают студенты, растет спрос на рабочую силу, а значит увеличивается потребность в жилье. В этом году цены могут вырасти сильнее чем обычно. Несколько последних лет цены на аренду недвижимости стояли на месте, а порой даже снижались. Если этой осенью произойдет скачок цен на 15% и более, о котором говорят эксперты, значит можно говорить о том, что экономика адаптировалась и начался восстановительный рост. Однако этого может и не произойти. Если рынок жилья продолжит стагнировать, то это будет очень тревожным сигналом, свидетельствующем о затяжном кризисе», — рассказала Трофименко. Глава реготделения партии уточнила, что Москва отличается от других регионов большим числом инвестиционных квартир. «В Москве — специфическая ситуация. Ежегодно строиться много инвестиционного жилья, в котором никто не живет. Такие квартиры покупают, чтобы сохранить сбережения или заработать на растущем рынке. Спрос и предложение на инвестиционные квартиры отражает общую ситуацию в экономике и влияет, в том числе, на ставки аренды. Рынок жилья в Москве наиболее динамичный. Все общероссийские тенденции на нем проявляются ярче. Поэтому он может служить неким барометром ситуации в целом. Инвестиционные квартиры есть и в других регионах: Санкт-Петербург, города-курорты, города-милионники, областные центры. Но только в Москве доля таких квартир может доходить до четверти и даже трети новостроек», — отметила она. Ранее аналитики «Суточно.ру» составили рейтинг городов, где можно дороже всего снять посуточно квартиру. Возглавил топ — Санкт-Петербург, где жилье обойдется в 4,7 тысячи рублей, Москва заняла третью строчку. В рейтинг городов-миллионников, где стоимость наименьшая, вошли — Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сентябре в Москве ожидается рост цен на аренду жилья в Москве на 15%. Однако если рынок жилья будет стагнировать, этого может не произойти, что будет плохим сигналом. Об этом в беседе с URA.RU заявила руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко. «Рост цен на аренду жилья мы наблюдаем каждую осень. Начинается новый деловой сезон, приезжают студенты, растет спрос на рабочую силу, а значит увеличивается потребность в жилье. В этом году цены могут вырасти сильнее чем обычно. Несколько последних лет цены на аренду недвижимости стояли на месте, а порой даже снижались. Если этой осенью произойдет скачок цен на 15% и более, о котором говорят эксперты, значит можно говорить о том, что экономика адаптировалась и начался восстановительный рост. Однако этого может и не произойти. Если рынок жилья продолжит стагнировать, то это будет очень тревожным сигналом, свидетельствующем о затяжном кризисе», — рассказала Трофименко. Глава реготделения партии уточнила, что Москва отличается от других регионов большим числом инвестиционных квартир. «В Москве — специфическая ситуация. Ежегодно строиться много инвестиционного жилья, в котором никто не живет. Такие квартиры покупают, чтобы сохранить сбережения или заработать на растущем рынке. Спрос и предложение на инвестиционные квартиры отражает общую ситуацию в экономике и влияет, в том числе, на ставки аренды. Рынок жилья в Москве наиболее динамичный. Все общероссийские тенденции на нем проявляются ярче. Поэтому он может служить неким барометром ситуации в целом. Инвестиционные квартиры есть и в других регионах: Санкт-Петербург, города-курорты, города-милионники, областные центры. Но только в Москве доля таких квартир может доходить до четверти и даже трети новостроек», — отметила она. Ранее аналитики «Суточно.ру» составили рейтинг городов, где можно дороже всего снять посуточно квартиру. Возглавил топ — Санкт-Петербург, где жилье обойдется в 4,7 тысячи рублей, Москва заняла третью строчку. В рейтинг городов-миллионников, где стоимость наименьшая, вошли — Челябинск, Омск, Пермь, Уфа и Краснодар.