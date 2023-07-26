Названа катастрофическая ошибка Украины при контрнаступлении

News18: контрнаступление ВСУ без авиации является катастрофической ошибкой
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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Киев не сможет получить F1-16 в ближайшее время, написали в News18 Фото:
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Главной ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении является решение проводить военные операции без поддержки ВВС. Об этом написали в индийском журнале News18.

«Вступать в бой с танками и без прикрытия с воздуха было катастрофой, особенно когда российские солдаты устанавливали противопехотные мины, зубья дракона и рыли широкие траншеи, чтобы сдержать нападение», — написали в материале издания. Там уточнили, что Украина не сможет получить истребители F-16 в ближайшее время, а обучение пилотов ВСУ начнется лишь зимой. Это является главной проблемой в наступлении.

Генерал французской армии Доминик Делавард назвал контрнаступление ВСУ драматическим провалом. По его словам, российские силы выигрывают в конфликте из-за преимущества в виде авиации, передает MK.RU. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что даже F-16 не смогут изменить ситуацию на поле боя. Он добавил, что Запад поставит лишь малую часть своих истребителей, пишет RT.

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Главной ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении является решение проводить военные операции без поддержки ВВС. Об этом написали в индийском журнале News18. «Вступать в бой с танками и без прикрытия с воздуха было катастрофой, особенно когда российские солдаты устанавливали противопехотные мины, зубья дракона и рыли широкие траншеи, чтобы сдержать нападение», — написали в материале издания. Там уточнили, что Украина не сможет получить истребители F-16 в ближайшее время, а обучение пилотов ВСУ начнется лишь зимой. Это является главной проблемой в наступлении. Генерал французской армии Доминик Делавард назвал контрнаступление ВСУ драматическим провалом. По его словам, российские силы выигрывают в конфликте из-за преимущества в виде авиации, передает MK.RU. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что даже F-16 не смогут изменить ситуацию на поле боя. Он добавил, что Запад поставит лишь малую часть своих истребителей, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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