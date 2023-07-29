29 июля 2023

Пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего пермяка нашли участники экспедиции

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Захоронение урны с прахом отшельника с перевала Дятлова Олега Бородина
Юноша хотел покорить перевал Дятлова в одиночку, сообщила его мама Фото:

Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего юношу из Пермского края нашли участники экспедиции из экстрим-клуба «Шатуны96». По словам мамы пермяка, ее сын хотел в одиночку покорить перевал Дятлова.

«Сына нашли участники экспедиции [из клуба] „Шатуны96“. До перевала мой сын дошел сам, он поставил себе цель дойти до туда», — поделилась мама юноши. Она отмечает, что он не хотел добиться славы своим поступком.

Женщина также поблагодарила людей, которые нашли ее сына. «Низкой поклон организаторам клуба „Шатуны96“ за то, что не бросили моего сына. А также работникам Саумского карьера, которые не проехали мимо идущего по дороге моего сына», — добавила мать юноши. Они взяли парня с собой, накормили его, сводили в баню и предоставили ночлег. Скоро юноша вернется домой.

О том, что 18-летний парень из Пермского края пропал на перевале Дятлова стало известно вечером 28 июля. Его искали волонтеры и полицейские. Спасатели поискового отряда «Прорыв» вечером того же дня сообщили, что нашли парня.

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Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего юношу из Пермского края нашли участники экспедиции из экстрим-клуба «Шатуны96». По словам мамы пермяка, ее сын хотел в одиночку покорить перевал Дятлова. «Сына нашли участники экспедиции [из клуба] „Шатуны96“. До перевала мой сын дошел сам, он поставил себе цель дойти до туда», — поделилась мама юноши. Она отмечает, что он не хотел добиться славы своим поступком. Женщина также поблагодарила людей, которые нашли ее сына. «Низкой поклон организаторам клуба „Шатуны96“ за то, что не бросили моего сына. А также работникам Саумского карьера, которые не проехали мимо идущего по дороге моего сына», — добавила мать юноши. Они взяли парня с собой, накормили его, сводили в баню и предоставили ночлег. Скоро юноша вернется домой. О том, что 18-летний парень из Пермского края пропал на перевале Дятлова стало известно вечером 28 июля. Его искали волонтеры и полицейские. Спасатели поискового отряда «Прорыв» вечером того же дня сообщили, что нашли парня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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