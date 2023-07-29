Пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего пермяка нашли участники экспедиции

30 июля 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Юноша хотел покорить перевал Дятлова в одиночку, сообщила его мама Фото: Дмитрий Савва Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего юношу из Пермского края нашли участники экспедиции из экстрим-клуба «Шатуны96». По словам мамы пермяка, ее сын хотел в одиночку покорить перевал Дятлова. «Сына нашли участники экспедиции [из клуба] „Шатуны96“. До перевала мой сын дошел сам, он поставил себе цель дойти до туда», — поделилась мама юноши. Она отмечает, что он не хотел добиться славы своим поступком. Женщина также поблагодарила людей, которые нашли ее сына. «Низкой поклон организаторам клуба „Шатуны96“ за то, что не бросили моего сына. А также работникам Саумского карьера, которые не проехали мимо идущего по дороге моего сына», — добавила мать юноши. Они взяли парня с собой, накормили его, сводили в баню и предоставили ночлег. Скоро юноша вернется домой. О том, что 18-летний парень из Пермского края пропал на перевале Дятлова стало известно вечером 28 июля. Его искали волонтеры и полицейские. Спасатели поискового отряда «Прорыв» вечером того же дня сообщили, что нашли парня.

Пропавшего 26 июля на перевале Дятлова 18-летнего юношу из Пермского края нашли участники экспедиции из экстрим-клуба «Шатуны96». По словам мамы пермяка, ее сын хотел в одиночку покорить перевал Дятлова. «Сына нашли участники экспедиции [из клуба] „Шатуны96“. До перевала мой сын дошел сам, он поставил себе цель дойти до туда», — поделилась мама юноши. Она отмечает, что он не хотел добиться славы своим поступком. Женщина также поблагодарила людей, которые нашли ее сына. «Низкой поклон организаторам клуба „Шатуны96“ за то, что не бросили моего сына. А также работникам Саумского карьера, которые не проехали мимо идущего по дороге моего сына», — добавила мать юноши. Они взяли парня с собой, накормили его, сводили в баню и предоставили ночлег. Скоро юноша вернется домой. О том, что 18-летний парень из Пермского края пропал на перевале Дятлова стало известно вечером 28 июля. Его искали волонтеры и полицейские. Спасатели поискового отряда «Прорыв» вечером того же дня сообщили, что нашли парня.