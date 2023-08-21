112: в Москве-реке найден труп пятого диггера

21 августа 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Тело пятого диггера найдено рядом с парком «Зарядье», пишет 112 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе В районе парка «Зарядье», в Москва-реке, обнаружен пятый труп диггера. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. «В Москве-реке найден труп пятого диггера», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что тело было обнаружено рядом с парком «Зарядье». Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают работать на месте происшествия, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. До сих пор было известно о четырех обнаруженных телах. Группа экскурсантов состояла из восьми человек.

В районе парка «Зарядье», в Москва-реке, обнаружен пятый труп диггера. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. «В Москве-реке найден труп пятого диггера», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что тело было обнаружено рядом с парком «Зарядье». Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают работать на месте происшествия, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. До сих пор было известно о четырех обнаруженных телах. Группа экскурсантов состояла из восьми человек.