112: в Москве-реке найден труп пятого диггера

Тело пятого диггера найдено рядом с парком «Зарядье», пишет 112
новость из сюжетаЛивень утопил группу диггеров в московском коллекторе
В районе парка «Зарядье», в Москва-реке, обнаружен пятый труп диггера. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
«В Москве-реке найден труп пятого диггера», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что тело было обнаружено рядом с парком «Зарядье». Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают работать на месте происшествия, передали в telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. До сих пор было известно о четырех обнаруженных телах. Группа экскурсантов состояла из восьми человек.
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