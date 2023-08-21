112: в Москве-реке найден труп пятого диггера

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Тело пятого диггера найдено рядом с парком «Зарядье», пишет 112 Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

В районе парка «Зарядье», в Москва-реке, обнаружен пятый труп диггера. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

«В Москве-реке найден труп пятого диггера», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что тело было обнаружено рядом с парком «Зарядье». Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают работать на месте происшествия, передали в telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. До сих пор было известно о четырех обнаруженных телах. Группа экскурсантов состояла из восьми человек.

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В районе парка «Зарядье», в Москва-реке, обнаружен пятый труп диггера. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. «В Москве-реке найден труп пятого диггера», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что тело было обнаружено рядом с парком «Зарядье». Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают работать на месте происшествия, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, которая отправилась на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. До сих пор было известно о четырех обнаруженных телах. Группа экскурсантов состояла из восьми человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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