MK: диггер, проводивший экскурсию для пропавшей группы, боялся подземелий

21 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Руководитель группы, пропавшей в московских подземных коллекторах, боялся подземелий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Диггер Константин Филиппов, который проводил экскурсию по подземным коллекторам Москвы, вызывает скепсис у многих своих коллег. Среди диггеров есть мнение, что он не любил и, скорее всего, боялся подземелий «Константин не любил подземелья. Даже, можно сказать, побаивался их», — передает слова одного из диггеров MK.RU . Там добавили, что для него это был лишь способ заработка денег. Специалисты также критически отзываются о Никите Дубасе, организаторе экскурсий, указывая на его небрежность и стремление собирать большие группы, несмотря на повышенный риск. Возможно, Дубас убедил Филиппова сопровождать группу, хотя последний был несколько пуглив. Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. Сообщалось, что после происшествия было обнаружено три тела. В экскурсии участвовало восемь человек. Представитель экстренных служб подтверждает обнаружение только одного тела.

Диггер Константин Филиппов, который проводил экскурсию по подземным коллекторам Москвы, вызывает скепсис у многих своих коллег. Среди диггеров есть мнение, что он не любил и, скорее всего, боялся подземелий «Константин не любил подземелья. Даже, можно сказать, побаивался их», — передает слова одного из диггеров MK.RU. Там добавили, что для него это был лишь способ заработка денег. Специалисты также критически отзываются о Никите Дубасе, организаторе экскурсий, указывая на его небрежность и стремление собирать большие группы, несмотря на повышенный риск. Возможно, Дубас убедил Филиппова сопровождать группу, хотя последний был несколько пуглив. Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. Сообщалось, что после происшествия было обнаружено три тела. В экскурсии участвовало восемь человек. Представитель экстренных служб подтверждает обнаружение только одного тела.