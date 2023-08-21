MK: диггер, проводивший экскурсию для пропавшей группы, боялся подземелий

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Экскурсия по реке Малаховке. Подземный Екатеринбург. Екатеринбург, экстрим, канализация, хобби, подземная река, подземелье, диггеры, река малаховка
Руководитель группы, пропавшей в московских подземных коллекторах, боялся подземелий Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Диггер Константин Филиппов, который проводил экскурсию по подземным коллекторам Москвы, вызывает скепсис у многих своих коллег. Среди диггеров есть мнение, что он не любил и, скорее всего, боялся подземелий

«Константин не любил подземелья. Даже, можно сказать, побаивался их», — передает слова одного из диггеров MK.RU. Там добавили, что для него это был лишь способ заработка денег. Специалисты также критически отзываются о Никите Дубасе, организаторе экскурсий, указывая на его небрежность и стремление собирать большие группы, несмотря на повышенный риск. Возможно, Дубас убедил Филиппова сопровождать группу, хотя последний был несколько пуглив.

Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. Сообщалось, что после происшествия было обнаружено три тела. В экскурсии участвовало восемь человек. Представитель экстренных служб подтверждает обнаружение только одного тела.

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Диггер Константин Филиппов, который проводил экскурсию по подземным коллекторам Москвы, вызывает скепсис у многих своих коллег. Среди диггеров есть мнение, что он не любил и, скорее всего, боялся подземелий «Константин не любил подземелья. Даже, можно сказать, побаивался их», — передает слова одного из диггеров MK.RU. Там добавили, что для него это был лишь способ заработка денег. Специалисты также критически отзываются о Никите Дубасе, организаторе экскурсий, указывая на его небрежность и стремление собирать большие группы, несмотря на повышенный риск. Возможно, Дубас убедил Филиппова сопровождать группу, хотя последний был несколько пуглив. Ранее стало известно, что в Москве пропала группа диггеров, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам во время сильного ливня. Сообщалось, что после происшествия было обнаружено три тела. В экскурсии участвовало восемь человек. Представитель экстренных служб подтверждает обнаружение только одного тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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