Биолог Гниненко назвал главную причину лесных пожаров

Биолог Гниненко заявил о кратном увеличении пожаров после открытия охотничьего сезона

23 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Люди могут не знать, что стали причиной лесного пожара, отметил Юрий Гниненко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главной причиной лесных пожаров является ошибки людей, которые не заметили, что не затушили огонь. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил заведующий Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко. «Проблема в туристах. Сколько бы в лес не ходили, если они идут и будут там разводить огонь, значит, это угроза. Большинство огромных таежных пожаров, помимо гроз, вызвали непроизвольно, разумеется, профессионалы: геологи, таксаторы, которые обучены и знают как работать в лесу, чтобы не было огня. Они ошиблись, недоглядели», — сказал Юрий Гниненко. «Я помню такую статистику, много лет назад было про Московскую область, когда на день перед открытием охоты на территории области было 20 возгораний небольших. А на следующий день после открытия было 200. Люди не шли поджигать, а отдохнуть и пострелять дичь. Все залили, но не увидели где-то тлеющий под землей сухой корешок. Люди ушли, уверенные, что все сделали правильно, а через день там будет большой пожар», — объяснил эксперт. Региональным властям грозят административные и уголовные наказания за допущение нарушений или при недостаточной эффективности мер по предотвращению лесных пожаров, сказал эколог Илья Рыбальченко. Одной из таких является запрет на посещение лесов. По словам Гниненко, своевременность этой меры поможет избежать большинства пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главной причиной лесных пожаров является ошибки людей, которые не заметили, что не затушили огонь. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил заведующий Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко. «Проблема в туристах. Сколько бы в лес не ходили, если они идут и будут там разводить огонь, значит, это угроза. Большинство огромных таежных пожаров, помимо гроз, вызвали непроизвольно, разумеется, профессионалы: геологи, таксаторы, которые обучены и знают как работать в лесу, чтобы не было огня. Они ошиблись, недоглядели», — сказал Юрий Гниненко. «Я помню такую статистику, много лет назад было про Московскую область, когда на день перед открытием охоты на территории области было 20 возгораний небольших. А на следующий день после открытия было 200. Люди не шли поджигать, а отдохнуть и пострелять дичь. Все залили, но не увидели где-то тлеющий под землей сухой корешок. Люди ушли, уверенные, что все сделали правильно, а через день там будет большой пожар», — объяснил эксперт. Региональным властям грозят административные и уголовные наказания за допущение нарушений или при недостаточной эффективности мер по предотвращению лесных пожаров, сказал эколог Илья Рыбальченко. Одной из таких является запрет на посещение лесов. По словам Гниненко, своевременность этой меры поможет избежать большинства пожаров.