Эколог Рыбальченко напомнил об ответственности местных властей за лесные пожары

Расследованием причин природных пожаров занимаются МЧС и МВД России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Региональным властям грозят административные и уголовные меры за допущение нарушений или при недостаточной эффективности мер по предотвращению лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал эколог Илья Рыбальченко.

«В России региональные власти несут ответственность за предотвращение и борьбу с лесными пожарами на своей территории. В случае допущения нарушений или недостаточной эффективности мер по предотвращению пожаров, могут применяться административные и в некоторых случаях уголовные меры к должностным лицам и органам, ответственным за контроль и предотвращение пожаров», — сказал Илья Рыбальченко.

«Наказание может варьироваться в зависимости от тяжести нарушений и последствий пожара. Это может быть вплоть до увольнения с должности, административных штрафов или даже уголовной ответственности, если действия рассматриваются как умышленные и приведшие к серьезным последствиям», — добавил собеседник агентства.

Специалист напомнил, что расследованием причин природных пожаров занимаются органы государственной власти, включая МЧС и МВД России. «Они собирают информацию о причинах пожара, проводят экспертизы и выявляют виновных лиц», — заключил Рыбальченко.

Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого, неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающей сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения.