Узбекская диаспора попросила Медведева обеспечить мигрантов местами для питания

15 сентября 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Диаспора пожаловалась, что мигранты проводят обед вне рабочей территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители общественной организации «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» направили зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву письмо. В нем они предложили законодательно обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания. «В обращении говорится о распространяемых в соцсетях роликах, на которых мигранты массово проводят обеденное время вне рабочей территории. Отсутствие столовых и мест для питания создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан РФ», — пишут «Ведомости», ссылаясь на имеющееся в их распоряжении письмо. По версии издания, одной из причин обращения диаспоры могло стать видео, на котором человек в форме правоохранителя пинает коробки с выпечкой и едой мигрантов в Санкт-Петербурге. Дата этого видеоролика неизвестна, но он начал активно распространяться в соцсетях в конце августа. По мнению главы узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова, создание столовых на трудовых объектах устранит возникновение стихийных торговых точек. Сейчас строители вынуждены приобретать питание прямо на улице. Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что на стройках уже созданы места для употребления пищи. Однако такие случаи возникают, когда работодатель не заботится о своих специалистах. Ранее сотрудники ФСБ задержали группу мигрантов на границе России в Курганской области. 16 граждан государств Южной Азии вступили в преступный сговор, и попытались незаконно пересечь границу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители общественной организации «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» направили зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву письмо. В нем они предложили законодательно обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания. «В обращении говорится о распространяемых в соцсетях роликах, на которых мигранты массово проводят обеденное время вне рабочей территории. Отсутствие столовых и мест для питания создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан РФ», — пишут «Ведомости», ссылаясь на имеющееся в их распоряжении письмо. По версии издания, одной из причин обращения диаспоры могло стать видео, на котором человек в форме правоохранителя пинает коробки с выпечкой и едой мигрантов в Санкт-Петербурге. Дата этого видеоролика неизвестна, но он начал активно распространяться в соцсетях в конце августа. По мнению главы узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова, создание столовых на трудовых объектах устранит возникновение стихийных торговых точек. Сейчас строители вынуждены приобретать питание прямо на улице. Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что на стройках уже созданы места для употребления пищи. Однако такие случаи возникают, когда работодатель не заботится о своих специалистах. Ранее сотрудники ФСБ задержали группу мигрантов на границе России в Курганской области. 16 граждан государств Южной Азии вступили в преступный сговор, и попытались незаконно пересечь границу.