Полиция двое суток держит российских ученых в аэропорту Кишинева

Российских ученых держат в аэропорту Молдавии под надзором полиции
Группу ученых из России и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Их двое суток держат в аэропорту Кишенева под полицейским надзором. Об этом рассказал один из научных сотрудников.
«Направлявшуюся в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Они уже два дня находятся в аэропорту Кишинева», — передает РИА Новости, ссылаясь на одного из участников задержанной группы. При этом отмечается, что у делегации были все необходимые документы для въезда.
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