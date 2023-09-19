19 сентября 2023

Полиция двое суток держит российских ученых в аэропорту Кишинева

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация ремонта здания аэропорта. Курган, аэропорт
Российских ученых держат в аэропорту Молдавии под надзором полиции Фото:

Группу ученых из России и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Их двое суток держат в аэропорту Кишенева под полицейским надзором. Об этом рассказал один из научных сотрудников.

«Направлявшуюся в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Они уже два дня находятся в аэропорту Кишинева», — передает РИА Новости, ссылаясь на одного из участников задержанной группы. При этом отмечается, что у делегации были все необходимые документы для въезда.

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Группу ученых из России и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Их двое суток держат в аэропорту Кишенева под полицейским надзором. Об этом рассказал один из научных сотрудников. «Направлявшуюся в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Они уже два дня находятся в аэропорту Кишинева», — передает РИА Новости, ссылаясь на одного из участников задержанной группы. При этом отмечается, что у делегации были все необходимые документы для въезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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