Полиция двое суток держит российских ученых в аэропорту Кишинева

20 сентября 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Российских ученых держат в аэропорту Молдавии под надзором полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группу ученых из России и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Их двое суток держат в аэропорту Кишенева под полицейским надзором. Об этом рассказал один из научных сотрудников. «Направлявшуюся в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Они уже два дня находятся в аэропорту Кишинева», — передает РИА Новости, ссылаясь на одного из участников задержанной группы. При этом отмечается, что у делегации были все необходимые документы для въезда.

Группу ученых из России и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Их двое суток держат в аэропорту Кишенева под полицейским надзором. Об этом рассказал один из научных сотрудников. «Направлявшуюся в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из РФ и стран Центральной Азии не пустили в Молдавию. Они уже два дня находятся в аэропорту Кишинева», — передает РИА Новости, ссылаясь на одного из участников задержанной группы. При этом отмечается, что у делегации были все необходимые документы для въезда.