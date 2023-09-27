Пострадавшим в ДТП с кортежем Сечина стал гендиректор «Мосгорломбарда»

Алексей Лазутин попал в ДТП с кортежем Игоря Сечина, пишет Baza Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

В результате ДТП с кортежем в центре Москвы пострадал генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин. Пострадавший мог не заметить приближение машин из кортежа.

«Пострадавшим в ДТП с кортежем в центре Москвы оказался гендиректор „Мосгорломбарда“ Лазутин», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что Лазутин пересекал Остоженку на зеленый свет, когда на улице появился кортеж из трех машин. Хотя у машин были включены проблесковые маячки, спецсигналы не были услышаны очевидцами, из-за чего пострадавший мог не заметить приближение автомобилей.

Первый автомобиль из кортежа протаранил машину Лазутина, а два других быстро покинули место происшествия. Стало известно, что в кортеже был Mercedes, который ранее связывали с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В 2017 году представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснял, что глава компании имеет право использовать автомобиль со спецсигналом, так как является секретарем комиссии по топливно-энергетическому комплексу.

В Москве случилось ДТП с участием кортежа с включенными спецсигналами. Предполагается, что один из автомобилей в кортеже принадлежит Игорю Сечину. Кортеж, состоящий из трех машин, включая Mercedes с номерами ЕКХ и двух полицейских автомобилей, двигался по Остоженке. На перекрестке у дома №10 первая полицейская машина столкнулась с джипом. После аварии кортеж быстро покинул место происшествия.