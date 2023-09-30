Insider: Запад неправильно подготовил Украину к наступлению

30 сентября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Западные страны провалили подготовку ВСУ к наступлению, пишет Business Insider Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад провалился в подготовке Украины к наступлению. Медленный прогресс контрнаступления Украины указывает на ошибки в методах подготовки ВСУ со стороны западных стран. Об этом пишет издание Business Insider. «Медленный прогресс контрнаступления, начатого Украиной в начале июня, говорит о том, что запад ошибся с методами подготовки ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинские проблемы могут быть связаны не с личными качествами военных, а с западной тактикой. Это может служить предупреждением для армии НАТО о возможных трудностях, если им придется сражаться без должной воздушной и материально-технической поддержки. Ожидание, что украинские войска смогут легко освоить тактику западного образца после всего нескольких недель обучения и отказаться от долгого советского командования и контроля, оказалось неправильным. Изучение нового способа ведения войны является сложным, особенно во время конфликта с одними из самых сильных врагов на Земле, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что украинские солдаты жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. Они также утверждают, что офицеры НАТО не имеют полного понимания реальной обстановки на местах. Украинская армия сталкивается с проблемами, такими как отсутствие боевого опыта, сложности с переводчиками и передачей точных команд и ответов от инструкторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад провалился в подготовке Украины к наступлению. Медленный прогресс контрнаступления Украины указывает на ошибки в методах подготовки ВСУ со стороны западных стран. Об этом пишет издание Business Insider. «Медленный прогресс контрнаступления, начатого Украиной в начале июня, говорит о том, что запад ошибся с методами подготовки ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что украинские проблемы могут быть связаны не с личными качествами военных, а с западной тактикой. Это может служить предупреждением для армии НАТО о возможных трудностях, если им придется сражаться без должной воздушной и материально-технической поддержки. Ожидание, что украинские войска смогут легко освоить тактику западного образца после всего нескольких недель обучения и отказаться от долгого советского командования и контроля, оказалось неправильным. Изучение нового способа ведения войны является сложным, особенно во время конфликта с одними из самых сильных врагов на Земле, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что украинские солдаты жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. Они также утверждают, что офицеры НАТО не имеют полного понимания реальной обстановки на местах. Украинская армия сталкивается с проблемами, такими как отсутствие боевого опыта, сложности с переводчиками и передачей точных команд и ответов от инструкторов.