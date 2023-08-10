Украинский командир назвал главную ошибку ВСУ

Украинский командир «Лотос»: ВСУ недооценили российские войска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ недооценили российских солдат в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины недооценила российские войска во время контрнаступления. Об этом рассказал командир танкового подразделения Украины с позывным Лотос, отряд которого сражается на ореховском направлении.

«Наступление на ореховском направлении не такое простое как в Харькове. Здесь противник был готов, к сожалению. Все месяцами болтали, что мы переедем сюда. Мы ожидали меньшего сопротивления», — заявил Лотос, его слова приводит телеканал CNN. В материале отмечается, что российские силы до сих имеют преимущество в воздухе. Также наступление под Ореховом продвигается сложно из-за узких улиц в городе.

Танкист Виталий из 15-й Национальной гвардии отметил, что у российских сил было больше года для подготовки к атакам. Он также подчеркнул, что у армии России есть успехи на ореховском направлении.

В то время как украинские войска медленно продвигаются в зоне спецоперации, армия России переходит в контрнаступление на нескольких участках фронта. В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что армия России продвинулась на 1,5 километра в глубину, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Украины недооценила российские войска во время контрнаступления. Об этом рассказал командир танкового подразделения Украины с позывным Лотос, отряд которого сражается на ореховском направлении. «Наступление на ореховском направлении не такое простое как в Харькове. Здесь противник был готов, к сожалению. Все месяцами болтали, что мы переедем сюда. Мы ожидали меньшего сопротивления», — заявил Лотос, его слова приводит телеканал CNN. В материале отмечается, что российские силы до сих имеют преимущество в воздухе. Также наступление под Ореховом продвигается сложно из-за узких улиц в городе. Танкист Виталий из 15-й Национальной гвардии отметил, что у российских сил было больше года для подготовки к атакам. Он также подчеркнул, что у армии России есть успехи на ореховском направлении. В то время как украинские войска медленно продвигаются в зоне спецоперации, армия России переходит в контрнаступление на нескольких участках фронта. В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что армия России продвинулась на 1,5 километра в глубину, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...