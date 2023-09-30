США отказали Украине в финансировании в течение 45 дней

Республиканцы в Сенате США заблокируют проект финансирования правительства с 6 млрд долларов Киеву
Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства на срок в 45 дней, не включающий помощь Украине. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!