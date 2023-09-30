30 сентября 2023

США отказали Украине в финансировании в течение 45 дней

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документ, наручные часы, подписание договора, шариковая ручка
Республиканцы в Сенате США заблокируют проект финансирования правительства с 6 млрд долларов Киеву Фото:

Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства на срок в 45 дней, не включающий помощь Украине. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

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Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства на срок в 45 дней, не включающий помощь Украине. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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