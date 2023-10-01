Экс-советник Меркель признал зависимость Германии от РФ в важной области

Экс-советник Меркель Реллер: Германия зависима от поставок российского газа
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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
Власти ФРГ должны были заранее позаботиться об уменьшении зависимости от газа из РФ, заявил Ларс-Хендрик Реллер Фото:

Германия испытывает сильнейшую зависимость от российского газа. Об этом заявил бывший главный экономический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер.

«Политика Германии привела к чрезмерной зависимости Берлина от российского газа», — передает слова Реллера газета Financial Times. Он добавил, что Россия долгое время была надежным партнером для ФРГ в сфере энергетики, особенно во времена «холодной войны». Реллер признал, что если бы немецкие власти знали ранее о возможных проблемах, то страна должна была бы предпринять больше действий для разнообразия поставок энергоносителей.

Ранее стало известно, что под руководством Ангелы Меркель страна укрепила свою зависимость от российской нефти, после того как прекратила производство ядерной энергетики. Однако с приходом к власти нынешнего канцлера Олафа Шольца Берлин был вынужден перейти к уменьшению торговых связей с Россией.

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Германия испытывает сильнейшую зависимость от российского газа. Об этом заявил бывший главный экономический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер. «Политика Германии привела к чрезмерной зависимости Берлина от российского газа», — передает слова Реллера газета Financial Times. Он добавил, что Россия долгое время была надежным партнером для ФРГ в сфере энергетики, особенно во времена «холодной войны». Реллер признал, что если бы немецкие власти знали ранее о возможных проблемах, то страна должна была бы предпринять больше действий для разнообразия поставок энергоносителей. Ранее стало известно, что под руководством Ангелы Меркель страна укрепила свою зависимость от российской нефти, после того как прекратила производство ядерной энергетики. Однако с приходом к власти нынешнего канцлера Олафа Шольца Берлин был вынужден перейти к уменьшению торговых связей с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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