Вloomberg: Германия стремится ограничить импорт российского СПГ

31 января 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

В Минэнерго ФРГ заявили о намерении сократить закупки СПГ у России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Германии намереваются ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России. Эти планы подтвердил замминистра энергетики Германии Патрик Грайхен. «Правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ. Этим власти дополняют усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов в страну», — пишет Вloomberg . По информации издания, правительство Германии уже предупредило немецкие компании, что будет предпринимать меры по препятствования закупок российского СПГ, насколько это возможно. Для этого компании обяжут информировать власти о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час. Ранее сообщалось, что США начали поставки СПГ в Германию. Первый танкер с сжиженным природным газом прибыл в немецкий терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене в начале января. С 5 декабря Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть. Страны G7, ЕС и Австралия согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил на продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный ЕС потолок цен.

Власти Германии намереваются ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России. Эти планы подтвердил замминистра энергетики Германии Патрик Грайхен. «Правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ. Этим власти дополняют усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов в страну», — пишет Вloomberg. По информации издания, правительство Германии уже предупредило немецкие компании, что будет предпринимать меры по препятствования закупок российского СПГ, насколько это возможно. Для этого компании обяжут информировать власти о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час. Ранее сообщалось, что США начали поставки СПГ в Германию. Первый танкер с сжиженным природным газом прибыл в немецкий терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене в начале января. С 5 декабря Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть. Страны G7, ЕС и Австралия согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин запретил на продажу нефтепродуктов странам, применившим утвержденный ЕС потолок цен.