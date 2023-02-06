The Spectator: Германия стала слабым звеном Запада из-за связей с Россией

07 февраля 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Германия оказалась в зависимость от России во времена руководства Ангелы Меркель Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия усилила свою зависимость от нефти из России во время руководства экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, прекратив производство ядерной энергетики, которая поставлялась в соседние страны. Об этом сообщает историк и журналист Найджел Джонс в материале для британского журнала The Spectator. «Преемница [Герхарда] Шредера на посту канцлера Ангела Меркель, которая провела свою молодость в Восточной Германии, усилила зависимость Берлина от российской нефти и газа после того, как закрыла собственную ядерную энергетику Германии», — написал Джонс . Он отметил, что после прихода к власти нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца страна была вынуждена резко уменьшить торговые связи с Россией. Найджеп Джонс уточнил, что Шольц изначально давал запрет на поставки немецких танков на Украину. Однако после давления сменил свое решение. После того как страны Европы стали вводить против России санкции из-за ввода войск на Украину в 2022 году, в Германии возникли проблемы с энергетикой. В сентябре издание Der Spiege сообщило, что экономику Германии ждут экономический и энергетический кризисы. RT передает, что политика Олафа Шольца теряет популярность среди граждан. Согласно данным последнего опроса, рейтинг доверия канцлера ФРГ Олафа Шольца за год упал с 57 до 33%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия усилила свою зависимость от нефти из России во время руководства экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, прекратив производство ядерной энергетики, которая поставлялась в соседние страны. Об этом сообщает историк и журналист Найджел Джонс в материале для британского журнала The Spectator. «Преемница [Герхарда] Шредера на посту канцлера Ангела Меркель, которая провела свою молодость в Восточной Германии, усилила зависимость Берлина от российской нефти и газа после того, как закрыла собственную ядерную энергетику Германии», — написал Джонс. Он отметил, что после прихода к власти нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца страна была вынуждена резко уменьшить торговые связи с Россией. Найджеп Джонс уточнил, что Шольц изначально давал запрет на поставки немецких танков на Украину. Однако после давления сменил свое решение. После того как страны Европы стали вводить против России санкции из-за ввода войск на Украину в 2022 году, в Германии возникли проблемы с энергетикой. В сентябре издание Der Spiege сообщило, что экономику Германии ждут экономический и энергетический кризисы. RT передает, что политика Олафа Шольца теряет популярность среди граждан. Согласно данным последнего опроса, рейтинг доверия канцлера ФРГ Олафа Шольца за год упал с 57 до 33%.