Шольц объяснил решение ЕС не вводить санкции против российского газа

Канцлер Шольц: зависимость многих стран от российского газа не позволила нам ввести санкции на него

12 ноября 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

По словам Шольца, в Евросоюзе не хотели создавать проблемы другим странам Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейский союз не решился вводить санкции в отношении российского газа из-за зависимости многих стран от поставок природного энергоносителя. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии от RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). «Мы ввели санкции против России, но не по газу. Это было сделано намеренно, потому что мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России, — намного больше, чем мы», — передает ТАСС объяснение Шольца. По его словам, ограничения создали бы новые трудности, а западные страны этого не хотели. Он также дополнил, что Германия должна найти новые решения после остановки поставок газа по «Северному потоку». «Германия должна диверсифицировать маршруты поставок газа, чтобы никогда не быть настолько зависимыми от кого-либо», — передали смысл слов Шольца. Об утечках газа 26 сентября на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» «Северный поток — 2» сообщили в Минэкономики ФРГ. Оператор трубопровода Nord Stream AG предположил, что это могло произойти из-за физических повреждений обеих ниток на участках в Дании и Швеции. В Германии начали появляться опасения, что восстановление трубопроводов невозможно, однако вице-премьер России Александр Новак сообщил об обратном.

Европейский союз не решился вводить санкции в отношении российского газа из-за зависимости многих стран от поставок природного энергоносителя. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии от RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). «Мы ввели санкции против России, но не по газу. Это было сделано намеренно, потому что мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России, — намного больше, чем мы», — передает ТАСС объяснение Шольца. По его словам, ограничения создали бы новые трудности, а западные страны этого не хотели. Он также дополнил, что Германия должна найти новые решения после остановки поставок газа по «Северному потоку». «Германия должна диверсифицировать маршруты поставок газа, чтобы никогда не быть настолько зависимыми от кого-либо», — передали смысл слов Шольца. Об утечках газа 26 сентября на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» «Северный поток — 2» сообщили в Минэкономики ФРГ. Оператор трубопровода Nord Stream AG предположил, что это могло произойти из-за физических повреждений обеих ниток на участках в Дании и Швеции. В Германии начали появляться опасения, что восстановление трубопроводов невозможно, однако вице-премьер России Александр Новак сообщил об обратном.