Госдума одобрила повышение акцизов на алкоголь и сигареты

17 октября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

С 1 мая 2024 года повысятся ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума приняла законопроект в первом чтении, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и алкоголь. Изменение начнет действовать с 2024 года. «Госдума приняла в первом чтении нормы, согласно которым с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также приняты нормы, согласно которым с 1 мая 2024 года повысятся ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции. Отмечается, что акциз на вина может увеличиться в три раза. Ранее Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Сообщалось, что НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен.

Госдума приняла законопроект в первом чтении, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и алкоголь. Изменение начнет действовать с 2024 года. «Госдума приняла в первом чтении нормы, согласно которым с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также приняты нормы, согласно которым с 1 мая 2024 года повысятся ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции. Отмечается, что акциз на вина может увеличиться в три раза. Ранее Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Сообщалось, что НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен.