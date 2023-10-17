Госдума одобрила повышение акцизов на алкоголь и сигареты

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С 1 мая 2024 года повысятся ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции Фото:

Госдума приняла законопроект в первом чтении, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и алкоголь. Изменение начнет действовать с 2024 года.

«Госдума приняла в первом чтении нормы, согласно которым с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также приняты нормы, согласно которым с 1 мая 2024 года повысятся ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции. Отмечается, что акциз на вина может увеличиться в три раза.

Ранее Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Сообщалось, что НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен.

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Госдума приняла законопроект в первом чтении, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и алкоголь. Изменение начнет действовать с 2024 года. «Госдума приняла в первом чтении нормы, согласно которым с 2024 года акциз на сигареты повышается на 3% от ранее запланированного уровня», — сообщает ТАСС. Там добавили, что также приняты нормы, согласно которым с 1 мая 2024 года повысятся ставки акцизов на некоторые виды алкогольной продукции. Отмечается, что акциз на вина может увеличиться в три раза. Ранее Госдума России приняла законопроект в первом чтении, предусматривающий повышение налога на добычу газа. Сообщалось, что НДПИ на газ будет увеличен в связи с индексацией оптовых цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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