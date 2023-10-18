18 октября 2023

«Известия»: получателей накопительной пенсии в 2024 будет вдвое больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Речь идет о гражданах 1967 года рождения и моложе Фото:

В России в следующем году накопительную пенсию смогут получить 210 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2023-м, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда. В Минтруде РФ прокомментировали, кто из жителей страны может рассчитывать на получение новых начислений.

«В следующем году накопительную пенсию смогут получить 210 тысяч человек — почти в два раза больше, чем в 2023-м. В Минтруде рост получателей связали с увеличением числа граждан, которым будет положена выплата по возрасту. Речь идет о гражданах 1967 года рождения и моложе. На накопительную пенсию также могут рассчитывать те, кому работодатель делал дополнительные взносы в период с 2002 по 2013 годы», — пишут «Известия».

Согласно прогнозу Соцфонда, рост получателей накопительных пенсий в России продолжится. К 2025-му году эти выплаты будут получать более 286 тысяч граждан, а к 2026 году — уже более 362 тысяч человек. При этом издание отмечает, что средний размер страховой пенсии неработающим гражданам составит около 23 тысяч рублей.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков ранее заявил, что в России нет неработающих пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. На данный момент он составляет 12 363 рубля. По словам чиновника, сегодня в стране предусмотрена доплата неработающим пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум

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В России в следующем году накопительную пенсию смогут получить 210 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2023-м, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Соцфонда. В Минтруде РФ прокомментировали, кто из жителей страны может рассчитывать на получение новых начислений. «В следующем году накопительную пенсию смогут получить 210 тысяч человек — почти в два раза больше, чем в 2023-м. В Минтруде рост получателей связали с увеличением числа граждан, которым будет положена выплата по возрасту. Речь идет о гражданах 1967 года рождения и моложе. На накопительную пенсию также могут рассчитывать те, кому работодатель делал дополнительные взносы в период с 2002 по 2013 годы», — пишут «Известия». Согласно прогнозу Соцфонда, рост получателей накопительных пенсий в России продолжится. К 2025-му году эти выплаты будут получать более 286 тысяч граждан, а к 2026 году — уже более 362 тысяч человек. При этом издание отмечает, что средний размер страховой пенсии неработающим гражданам составит около 23 тысяч рублей. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков ранее заявил, что в России нет неработающих пенсионеров, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. На данный момент он составляет 12 363 рубля. По словам чиновника, сегодня в стране предусмотрена доплата неработающим пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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