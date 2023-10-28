Израиль обиделся на Эрдогана

Израиль пересмотрит свои отношения с Турцией, а также отзовет своих дипломатов после заявлений президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.
«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — говорится в
Ранее Эрдоган, выступая на митинге в поддержку Палестины, сообщил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником в связи с действиями в секторе Газа. Он также заявил о рисках начала большой войны между «крестом и полумесецем».
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