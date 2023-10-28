Израиль обиделся на Эрдогана

Израиль отозвал своих дипломатов из Турции после речи Эрдогана
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган выступил на митинге и поддержал Палестину Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль пересмотрит свои отношения с Турцией, а также отзовет своих дипломатов после заявлений президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее Эрдоган, выступая на митинге в поддержку Палестины, сообщил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником в связи с действиями в секторе Газа. Он также заявил о рисках начала большой войны между «крестом и полумесецем».

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Израиль пересмотрит свои отношения с Турцией, а также отзовет своих дипломатов после заявлений президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн. «На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее Эрдоган, выступая на митинге в поддержку Палестины, сообщил, что Турция готовится объявить Израиль военным преступником в связи с действиями в секторе Газа. Он также заявил о рисках начала большой войны между «крестом и полумесецем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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