Советник Регев: Израиль оставит своих солдат в секторе Газа даже после войны

08 ноября 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Советник Биньямина Нетаньяху допустил присутствие армии Израиля в секторе Газа после завершения войны Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские солдаты останутся в секторе Газа после завершения боевых действий. Об этом заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев. «Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося Хамаса. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Необходимо присутствие израильских сил безопасности», — передает издание CNN слова Марка Регева. По его словам, присутствие сил Израиля в секторе Газа не означает, что израильская армия повторно оккупирует территорию. «Мы не будем находиться там, чтобы управлять жителями Газы», — подытожил советник Нетаньяху. Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что армия страны остановит огонь в сектора Газа, когда одержит победу над палестинским движением ХАМАС. Несмотря на то, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на гуманитарной паузе на территории боевых действий. О важности гуманитарной паузы также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.

Израильские солдаты останутся в секторе Газа после завершения боевых действий. Об этом заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев. «Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося Хамаса. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Необходимо присутствие израильских сил безопасности», — передает издание CNN слова Марка Регева. По его словам, присутствие сил Израиля в секторе Газа не означает, что израильская армия повторно оккупирует территорию. «Мы не будем находиться там, чтобы управлять жителями Газы», — подытожил советник Нетаньяху. Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что армия страны остановит огонь в сектора Газа, когда одержит победу над палестинским движением ХАМАС. Несмотря на то, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на гуманитарной паузе на территории боевых действий. О важности гуманитарной паузы также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.