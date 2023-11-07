Советник Регев: Израиль оставит своих солдат в секторе Газа даже после войны

Израильские солдаты останутся в секторе Газа после завершения боевых действий. Об этом заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.
«Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося Хамаса. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Необходимо присутствие израильских сил безопасности», —
По его словам, присутствие сил Израиля в секторе Газа не означает, что израильская армия повторно оккупирует территорию. «Мы не будем находиться там, чтобы управлять жителями Газы», — подытожил советник Нетаньяху.
Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что армия страны остановит огонь в сектора Газа, когда одержит победу над палестинским движением ХАМАС. Несмотря на то, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на гуманитарной паузе на территории боевых действий. О важности гуманитарной паузы также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.