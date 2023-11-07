07 ноября 2023

Советник Регев: Израиль оставит своих солдат в секторе Газа даже после войны

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Советник Биньямина Нетаньяху допустил присутствие армии Израиля в секторе Газа после завершения войны Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские солдаты останутся в секторе Газа после завершения боевых действий. Об этом заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

«Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося Хамаса. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Необходимо присутствие израильских сил безопасности», — передает издание CNN слова Марка Регева.

По его словам, присутствие сил Израиля в секторе Газа не означает, что израильская армия повторно оккупирует территорию. «Мы не будем находиться там, чтобы управлять жителями Газы», — подытожил советник Нетаньяху.

Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что армия страны остановит огонь в сектора Газа, когда одержит победу над палестинским движением ХАМАС. Несмотря на то, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на гуманитарной паузе на территории боевых действий. О важности гуманитарной паузы также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.

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Израильские солдаты останутся в секторе Газа после завершения боевых действий. Об этом заявил старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев. «Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося Хамаса. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Необходимо присутствие израильских сил безопасности», — передает издание CNN слова Марка Регева. По его словам, присутствие сил Израиля в секторе Газа не означает, что израильская армия повторно оккупирует территорию. «Мы не будем находиться там, чтобы управлять жителями Газы», — подытожил советник Нетаньяху. Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что армия страны остановит огонь в сектора Газа, когда одержит победу над палестинским движением ХАМАС. Несмотря на то, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на гуманитарной паузе на территории боевых действий. О важности гуманитарной паузы также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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