НАТО научили ВСУ подлости в конфликте против РФ

Украинские военные не соблюдают правила ведения военных действий, их главной особенностью является подлость. Об этом рассказал глава штаба штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг».
«Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар», — цитирует его РИА Новости.
В начале ноября украинский военнопленный Юрий Кузьмич рассказал об обмане, которым занимается украинское командование в деле выплат за погибших бойцов. Он уточнил, что командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать солдатам.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.