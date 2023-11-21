21 ноября 2023

НАТО научили ВСУ подлости в конфликте против РФ

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу, stock
Подлость — главная особенность ВСУ, считает российский доброволец Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не соблюдают правила ведения военных действий, их главной особенностью является подлость. Об этом рассказал глава штаба штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг».

«Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар», — цитирует его РИА Новости.

В начале ноября украинский военнопленный Юрий Кузьмич рассказал об обмане, которым занимается украинское командование в деле выплат за погибших бойцов. Он уточнил, что командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать солдатам.

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Украинские военные не соблюдают правила ведения военных действий, их главной особенностью является подлость. Об этом рассказал глава штаба штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг». «Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар», — цитирует его РИА Новости. В начале ноября украинский военнопленный Юрий Кузьмич рассказал об обмане, которым занимается украинское командование в деле выплат за погибших бойцов. Он уточнил, что командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать солдатам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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