НАТО научили ВСУ подлости в конфликте против РФ

22 ноября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Подлость — главная особенность ВСУ, считает российский доброволец Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не соблюдают правила ведения военных действий, их главной особенностью является подлость. Об этом рассказал глава штаба штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг». «Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар», — цитирует его РИА Новости. В начале ноября украинский военнопленный Юрий Кузьмич рассказал об обмане, которым занимается украинское командование в деле выплат за погибших бойцов. Он уточнил, что командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать солдатам.

Украинские военные не соблюдают правила ведения военных действий, их главной особенностью является подлость. Об этом рассказал глава штаба штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг». «Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар», — цитирует его РИА Новости. В начале ноября украинский военнопленный Юрий Кузьмич рассказал об обмане, которым занимается украинское командование в деле выплат за погибших бойцов. Он уточнил, что командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать солдатам.