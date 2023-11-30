Проект об ограничении абортов будут прорабатывать на федеральном уровне

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Центр косметологии и пластической хирургии им Нудельмана. Екатеринбург, узи, обследование, беременность
Тема ограничения абортов должна обсуждаться на федеральном уровне, заявила Анна Кузнецова Фото:

Правительство России рассматривает и прорабатывает инициативы регионов, связанные с ограничением абортов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне», — передает слова Кузнецовой РИА Новости. Она добавила, что темы, связанные с защитой российских семей и детей, должны быть проработаны на федеральном уровне.

Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о необходимости введения ограничений на аборты в частных клиниках, так как эти организации, по его мнению, в первую очередь стремятся к получению прибыли. Никитин подчеркнул, что тема абортов широко обсуждается в настоящее время.

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Правительство России рассматривает и прорабатывает инициативы регионов, связанные с ограничением абортов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне», — передает слова Кузнецовой РИА Новости. Она добавила, что темы, связанные с защитой российских семей и детей, должны быть проработаны на федеральном уровне. Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о необходимости введения ограничений на аборты в частных клиниках, так как эти организации, по его мнению, в первую очередь стремятся к получению прибыли. Никитин подчеркнул, что тема абортов широко обсуждается в настоящее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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