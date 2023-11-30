Общество Проект об ограничении абортов будут прорабатывать на федеральном уровне 30 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 + Тема ограничения абортов должна обсуждаться на федеральном уровне, заявила Анна Кузнецова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство России рассматривает и прорабатывает инициативы регионов, связанные с ограничением абортов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне», — передает слова Кузнецовой РИА Новости. Она добавила, что темы, связанные с защитой российских семей и детей, должны быть проработаны на федеральном уровне. Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о необходимости введения ограничений на аборты в частных клиниках, так как эти организации, по его мнению, в первую очередь стремятся к получению прибыли. Никитин подчеркнул, что тема абортов широко обсуждается в настоящее время. Правительство России рассматривает и прорабатывает инициативы регионов, связанные с ограничением абортов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне», — передает слова Кузнецовой РИА Новости. Она добавила, что темы, связанные с защитой российских семей и детей, должны быть проработаны на федеральном уровне. Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о необходимости введения ограничений на аборты в частных клиниках, так как эти организации, по его мнению, в первую очередь стремятся к получению прибыли. Никитин подчеркнул, что тема абортов широко обсуждается в настоящее время. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям