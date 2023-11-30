Проект об ограничении абортов будут прорабатывать на федеральном уровне

Правительство России рассматривает и прорабатывает инициативы регионов, связанные с ограничением абортов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне», — передает слова Кузнецовой РИА Новости. Она добавила, что темы, связанные с защитой российских семей и детей, должны быть проработаны на федеральном уровне.
Глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о необходимости введения ограничений на аборты в частных клиниках, так как эти организации, по его мнению, в первую очередь стремятся к получению прибыли. Никитин подчеркнул, что тема абортов широко обсуждается в настоящее время.
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