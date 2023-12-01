Россиян предупредили о возможном подорожании ЖКУ

«Известия»: отмена комиссии за оплату ЖКУ спровоцирует рост тарифов
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Рост тарифов может произойти из-за отмены комиссии на оплату ЖКУ Фото:

В рамках предлагаемого законопроекта в России планируется отменить комиссию для физических лиц при оплате ЖКУ через кредитные организации и платежных агентов, что приведет к повышению тарифов на ЖКУ. Об этом рассказали в ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС).

«Законопроект не содержит указаний на источники компенсации выпадающих расходов банков. В результате банки с большой вероятностью не станут бесплатно принимать платежи граждан и потребуют оплаты за прием платежей с коммунальных предприятий. Придется включить эти расходы в тариф за ЖКУ», — передает сообщение пресс-службы РКС «Известия». Там добавили, что для того, чтобы нововведение не привело к негативным последствиям для отрасли, в РКС считают необходимым запретить взимание комиссии как от плательщиков, так и от получателей платы за жилье и коммунальные услуги.

Власти РФ стремятся контролировать тарифы на ЖКУ, чтобы сдерживать их необоснованный рост. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость наблюдения за ценами на социально значимые товары, а также подчеркнул, что повышение стоимости ЖКУ должно быть обоснованным, чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и потребителей. По новому законопроекту плата за услуги ЖКХ, включая воду и электричество, может быть исключена из списка транзакций, за которые банки взимают комиссию. Если данная инициатива будет принята во всех чтениях, то комиссия за оплату ЖКХ через банки будет отменена, передают «Дни.ру».

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В рамках предлагаемого законопроекта в России планируется отменить комиссию для физических лиц при оплате ЖКУ через кредитные организации и платежных агентов, что приведет к повышению тарифов на ЖКУ. Об этом рассказали в ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС). «Законопроект не содержит указаний на источники компенсации выпадающих расходов банков. В результате банки с большой вероятностью не станут бесплатно принимать платежи граждан и потребуют оплаты за прием платежей с коммунальных предприятий. Придется включить эти расходы в тариф за ЖКУ», — передает сообщение пресс-службы РКС «Известия». Там добавили, что для того, чтобы нововведение не привело к негативным последствиям для отрасли, в РКС считают необходимым запретить взимание комиссии как от плательщиков, так и от получателей платы за жилье и коммунальные услуги. Власти РФ стремятся контролировать тарифы на ЖКУ, чтобы сдерживать их необоснованный рост. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость наблюдения за ценами на социально значимые товары, а также подчеркнул, что повышение стоимости ЖКУ должно быть обоснованным, чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и потребителей. По новому законопроекту плата за услуги ЖКХ, включая воду и электричество, может быть исключена из списка транзакций, за которые банки взимают комиссию. Если данная инициатива будет принята во всех чтениях, то комиссия за оплату ЖКХ через банки будет отменена, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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