Россиян предупредили о возможном подорожании ЖКУ

«Известия»: отмена комиссии за оплату ЖКУ спровоцирует рост тарифов

01 декабря 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Рост тарифов может произойти из-за отмены комиссии на оплату ЖКУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках предлагаемого законопроекта в России планируется отменить комиссию для физических лиц при оплате ЖКУ через кредитные организации и платежных агентов, что приведет к повышению тарифов на ЖКУ. Об этом рассказали в ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС). «Законопроект не содержит указаний на источники компенсации выпадающих расходов банков. В результате банки с большой вероятностью не станут бесплатно принимать платежи граждан и потребуют оплаты за прием платежей с коммунальных предприятий. Придется включить эти расходы в тариф за ЖКУ», — передает сообщение пресс-службы РКС «Известия». Там добавили, что для того, чтобы нововведение не привело к негативным последствиям для отрасли, в РКС считают необходимым запретить взимание комиссии как от плательщиков, так и от получателей платы за жилье и коммунальные услуги. Власти РФ стремятся контролировать тарифы на ЖКУ, чтобы сдерживать их необоснованный рост. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость наблюдения за ценами на социально значимые товары, а также подчеркнул, что повышение стоимости ЖКУ должно быть обоснованным, чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и потребителей. По новому законопроекту плата за услуги ЖКХ, включая воду и электричество, может быть исключена из списка транзакций, за которые банки взимают комиссию. Если данная инициатива будет принята во всех чтениях, то комиссия за оплату ЖКХ через банки будет отменена, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках предлагаемого законопроекта в России планируется отменить комиссию для физических лиц при оплате ЖКУ через кредитные организации и платежных агентов, что приведет к повышению тарифов на ЖКУ. Об этом рассказали в ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС). «Законопроект не содержит указаний на источники компенсации выпадающих расходов банков. В результате банки с большой вероятностью не станут бесплатно принимать платежи граждан и потребуют оплаты за прием платежей с коммунальных предприятий. Придется включить эти расходы в тариф за ЖКУ», — передает сообщение пресс-службы РКС «Известия». Там добавили, что для того, чтобы нововведение не привело к негативным последствиям для отрасли, в РКС считают необходимым запретить взимание комиссии как от плательщиков, так и от получателей платы за жилье и коммунальные услуги. Власти РФ стремятся контролировать тарифы на ЖКУ, чтобы сдерживать их необоснованный рост. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость наблюдения за ценами на социально значимые товары, а также подчеркнул, что повышение стоимости ЖКУ должно быть обоснованным, чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и потребителей. По новому законопроекту плата за услуги ЖКХ, включая воду и электричество, может быть исключена из списка транзакций, за которые банки взимают комиссию. Если данная инициатива будет принята во всех чтениях, то комиссия за оплату ЖКХ через банки будет отменена, передают «Дни.ру».