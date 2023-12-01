Путин исключил шестерых человек из СПЧ

01 декабря 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Генри Резник (на фото) и ряд других деятелей исключены из СПЧ Владимиром Путиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. «В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова», — отмечается в указе президента. Изменения опубликованы на официальном сайте президента России. При этом из указа следует, что в новый состав СПЧ включена директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. Также в СПЧ включили общественника Александра Ионова. Он известен тем, что оказался причастен к признанию иностранными агентами ряда изданий, в том числе и «Медузы» (признана Минюстом РФ иноагентом). До этого Путин говорил о предвзятости Совета по правам человека при ООН. Тот исключил Россию из состава стран-участниц в 2022 году.

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. «В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова», — отмечается в указе президента. Изменения опубликованы на официальном сайте президента России. При этом из указа следует, что в новый состав СПЧ включена директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. Также в СПЧ включили общественника Александра Ионова. Он известен тем, что оказался причастен к признанию иностранными агентами ряда изданий, в том числе и «Медузы» (признана Минюстом РФ иноагентом). До этого Путин говорил о предвзятости Совета по правам человека при ООН. Тот исключил Россию из состава стран-участниц в 2022 году.