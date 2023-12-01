Путин исключил шестерых человек из СПЧ

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, резник генри
Генри Резник (на фото) и ряд других деятелей исключены из СПЧ Владимиром Путиным Фото:

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова», — отмечается в указе президента. Изменения опубликованы на официальном сайте президента России. При этом из указа следует, что в новый состав СПЧ включена директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

Также в СПЧ включили общественника Александра Ионова. Он известен тем, что оказался причастен к признанию иностранными агентами ряда изданий, в том числе и «Медузы» (признана Минюстом РФ иноагентом).

До этого Путин говорил о предвзятости Совета по правам человека при ООН. Тот исключил Россию из состава стран-участниц в 2022 году.

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Президент России Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. «В документе указано, что необходимо исключить из Совета Генри Резника, Шота Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова», — отмечается в указе президента. Изменения опубликованы на официальном сайте президента России. При этом из указа следует, что в новый состав СПЧ включена директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко. Также в СПЧ включили общественника Александра Ионова. Он известен тем, что оказался причастен к признанию иностранными агентами ряда изданий, в том числе и «Медузы» (признана Минюстом РФ иноагентом). До этого Путин говорил о предвзятости Совета по правам человека при ООН. Тот исключил Россию из состава стран-участниц в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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