04 декабря 2023

Путин: учеба российских детей не должна страдать из-за мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Обучение детей мигрантов не должно ухудшать условия для российских школьников, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой уровня знаний русского языка у детей мигрантов в российских школах. Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Дети мигрантов должны учиться, но процесс не должен сопровождаться ухудшением условий обучения наших ребятишек. Не стоит делать вид, что проблемы не существует», — заявил Путин на совещании Совета по правам человека.

Президент отмечал, что в РФ права мигрантов соблюдаются на должном уровне, но интересы российских граждан в приоритете. По словам Владимира Путина, должен соблюдаться этнокультурный баланс, и политика страны в этом направлении должна отвечать интересам экономики.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой уровня знаний русского языка у детей мигрантов в российских школах. Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Дети мигрантов должны учиться, но процесс не должен сопровождаться ухудшением условий обучения наших ребятишек. Не стоит делать вид, что проблемы не существует», — заявил Путин на совещании Совета по правам человека. Президент отмечал, что в РФ права мигрантов соблюдаются на должном уровне, но интересы российских граждан в приоритете. По словам Владимира Путина, должен соблюдаться этнокультурный баланс, и политика страны в этом направлении должна отвечать интересам экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...