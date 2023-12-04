Путин: учеба российских детей не должна страдать из-за мигрантов

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой уровня знаний русского языка у детей мигрантов в российских школах. Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Дети мигрантов должны учиться, но процесс не должен сопровождаться ухудшением условий обучения наших ребятишек. Не стоит делать вид, что проблемы не существует», — заявил Путин на совещании Совета по правам человека.
Президент отмечал, что в РФ права мигрантов соблюдаются на должном уровне, но интересы российских граждан в приоритете. По словам Владимира Путина, должен соблюдаться этнокультурный баланс, и политика страны в этом направлении должна отвечать интересам экономики.
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