Симоньян жестко отреагировала на стрельбу в школе Брянска

07 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

В нашем обществе что-то сломалось, заявила Маргарита Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Стрельба в школе Брянска наглядно показывает, что «преступниками не рождаются, их такими делают». Таким заявлением отреагировала Российская журналистка Маргарита Симоньян на инцидент в Брянской области. «Что-то принципиальное сломалось. Как написал первый, стрелявший в школе аж сто лет назад, на воротах учреждения, прежде чем ее взорвать: «Преступниками не рождаются, их делают», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что травля одноклассников и драки в школьных дворах существовали и в ее детстве. Дробовики также были распространены у отцов, но то, что произошло в брянской школе, является чем-то принципиально новым, заключила журналистка.

Стрельба в школе Брянска наглядно показывает, что «преступниками не рождаются, их такими делают». Таким заявлением отреагировала Российская журналистка Маргарита Симоньян на инцидент в Брянской области. «Что-то принципиальное сломалось. Как написал первый, стрелявший в школе аж сто лет назад, на воротах учреждения, прежде чем ее взорвать: «Преступниками не рождаются, их делают», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что травля одноклассников и драки в школьных дворах существовали и в ее детстве. Дробовики также были распространены у отцов, но то, что произошло в брянской школе, является чем-то принципиально новым, заключила журналистка.