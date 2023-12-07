Симоньян жестко отреагировала на стрельбу в школе Брянска

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
В нашем обществе что-то сломалось, заявила Маргарита Симоньян Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Стрельба в школе Брянска наглядно показывает, что «преступниками не рождаются, их такими делают». Таким заявлением отреагировала Российская журналистка Маргарита Симоньян на инцидент в Брянской области.

«Что-то принципиальное сломалось. Как написал первый, стрелявший в школе аж сто лет назад, на воротах учреждения, прежде чем ее взорвать: «Преступниками не рождаются, их делают», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что травля одноклассников и драки в школьных дворах существовали и в ее детстве. Дробовики также были распространены у отцов, но то, что произошло в брянской школе, является чем-то принципиально новым, заключила журналистка.

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Стрельба в школе Брянска наглядно показывает, что «преступниками не рождаются, их такими делают». Таким заявлением отреагировала Российская журналистка Маргарита Симоньян на инцидент в Брянской области. «Что-то принципиальное сломалось. Как написал первый, стрелявший в школе аж сто лет назад, на воротах учреждения, прежде чем ее взорвать: «Преступниками не рождаются, их делают», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она добавила, что травля одноклассников и драки в школьных дворах существовали и в ее детстве. Дробовики также были распространены у отцов, но то, что произошло в брянской школе, является чем-то принципиально новым, заключила журналистка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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