В ДТП в Москве пострадал чемпион мира по боксу Яллыев. Фото

12 декабря 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в дерево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ДТП на Новом Арбате в Москве пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев. Его Lexus влетел на большой скорости в дерево, сообщает telegram-канал Mash. «Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве. <…> В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, находившийся в автомобиле в момент аварии. Спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально», — сообщается в telegram-канале. Во время ДТП сработали подушки безопасности. По информации Mash, травмы получили водитель и пассажир иномарки. По информации канала, водитель автомобиля не справился с управлением Telegram-канал Mash, https://t.me/breakingmash/50103

В ДТП на Новом Арбате в Москве пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев. Его Lexus влетел на большой скорости в дерево, сообщает telegram-канал Mash. «Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве. <…> В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, находившийся в автомобиле в момент аварии. Спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально», — сообщается в telegram-канале. Во время ДТП сработали подушки безопасности. По информации Mash, травмы получили водитель и пассажир иномарки.