Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в дерево
В ДТП на Новом Арбате в Москве пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев. Его Lexus влетел на большой скорости в дерево, сообщает telegram-канал Mash.
«Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве. <…> В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, находившийся в автомобиле в момент аварии. Спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально», — сообщается в telegram-канале.
Во время ДТП сработали подушки безопасности. По информации Mash, травмы получили водитель и пассажир иномарки.
По информации канала, водитель автомобиля не справился с управлением
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