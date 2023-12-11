11 декабря 2023

В ДТП в Москве пострадал чемпион мира по боксу Яллыев. Фото

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Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в дерево Фото:

В ДТП на Новом Арбате в Москве пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев. Его Lexus влетел на большой скорости в дерево, сообщает telegram-канал Mash.

«Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве. <…> В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, находившийся в автомобиле в момент аварии. Спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально», — сообщается в telegram-канале.

Во время ДТП сработали подушки безопасности. По информации Mash, травмы получили водитель и пассажир иномарки.

По информации канала, водитель автомобиля не справился с управлением
По информации канала, водитель автомобиля не справился с управлением

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В ДТП на Новом Арбате в Москве пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев. Его Lexus влетел на большой скорости в дерево, сообщает telegram-канал Mash. «Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве. <…> В ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев, находившийся в автомобиле в момент аварии. Спортсмен рассказал, что чувствует себя нормально», — сообщается в telegram-канале. Во время ДТП сработали подушки безопасности. По информации Mash, травмы получили водитель и пассажир иномарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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