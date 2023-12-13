Bloomberg: Зеленский хочет начать партизанскую войну

13 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Украина будет вынуждена начать партизанскую войну, отметил Владимир Зеленский, говоря об отсутствии помощи со стороны Запада Фото: Официальный сайт президента Украины Украина вскоре будет вынуждена начать партизанскую войну. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский, передает Bloomberg. Он отметил, что это будет вынужденной мерой из-за отсутствия западной поддержки. «В этот раз Владимир Зеленский сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне. Это связано с тем, что помощь от США и европейских союзников становится все более скудной», — передали слова президента авторы Bloomberg. При этом журналисты напомнили, что еще год назад Зеленскому хлопали во время его выступления перед американским Конгрессом, но сейчас его встречают более прохладно. Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в Вашингтон ради встречи с лидером США Джо Байденом. В ходе встречи было подчеркнуто, что часть конгрессменов США не одобряют поддержку Украине. Сам Байден пообещал выделить Киеву 200 миллионов долларов. Норвегия тоже приняла решение о выделении средств, пишет MK.RU. При этом во время выступления Зеленский заявил, что за год РФ не заняла ни одного поселка, что является ложью. До этого в Минобороны РФ сообщалось, что ВС РФ как минимум освободили Артемовск. Украинский лидер также объявил, что намерен призвать в армию мужчин старше 45 лет, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина вскоре будет вынуждена начать партизанскую войну. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский, передает Bloomberg. Он отметил, что это будет вынужденной мерой из-за отсутствия западной поддержки. «В этот раз Владимир Зеленский сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне. Это связано с тем, что помощь от США и европейских союзников становится все более скудной», — передали слова президента авторы Bloomberg. При этом журналисты напомнили, что еще год назад Зеленскому хлопали во время его выступления перед американским Конгрессом, но сейчас его встречают более прохладно. Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в Вашингтон ради встречи с лидером США Джо Байденом. В ходе встречи было подчеркнуто, что часть конгрессменов США не одобряют поддержку Украине. Сам Байден пообещал выделить Киеву 200 миллионов долларов. Норвегия тоже приняла решение о выделении средств, пишет MK.RU. При этом во время выступления Зеленский заявил, что за год РФ не заняла ни одного поселка, что является ложью. До этого в Минобороны РФ сообщалось, что ВС РФ как минимум освободили Артемовск. Украинский лидер также объявил, что намерен призвать в армию мужчин старше 45 лет, передает Life.