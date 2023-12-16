Врач назвала продукты, снижающие половое влечение у мужчин

Квас, фасоль, пиво и горох снижают у мужчин либидо. Об этом рассказала дерматовенеролог Александра Филева.
«К дефициту тестостерона и снижению полового влечения у мужчин может привести употребление продуктов, богатых фитоэстрогенами: фасоли, гороха, чечевицы. Также снижают мужское либидо выпечка, квас, пиво и другие блюда с дрожжами», — поделилась Александра Филева в разговоре с изданием «Доктор Питер». Она отметила, что сыр, индейка, яйцо хоть и нормализуют сон, однако также понижают либидо.
При этом, половое влечение у обоих полов снижается при регулярном потреблении кофе и мяты. Среди других продуктов: алкоголь, выпечка и полуфабрикаты. При выборе рациона питания не стоит забывать про фрукты и овощи. Их недостаток также пагубно влияет на либидо.
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