27 декабря 2023

Forbes: РЖД заняли первое место в рейтинге 50 крупнейших работодателей России

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
РЖД первые в ТОП-50 работодателей Фото:

«Российские железные дороги» (РЖД) заняли первое место в рейтинге из 50 крупнейших работодателей России. Такой список опубликовал журнал Forbes.

«Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России. <…> Первое место в этом рейтинге заняла компания „Российские железные дороги“ (РЖД)», — написано на сайте журнала.

Также журнал рассказал, что в конце 2022 года в РЖД работало 701,2 тысяч человек. Строчкой ниже расположился «Газпром», там в тот же период работало 492,2 тысяч человек. Третье место занял Магнит (361 тысяча человек), четвертое — X5 Group (344, 8 тысяч человек) и пятое — «Роснефть» (336,2 тысяч человек).

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Общий убыток этих компаний составил почти 1,1 триллиона рублей.

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«Российские железные дороги» (РЖД) заняли первое место в рейтинге из 50 крупнейших работодателей России. Такой список опубликовал журнал Forbes. «Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России. <…> Первое место в этом рейтинге заняла компания „Российские железные дороги“ (РЖД)», — написано на сайте журнала. Также журнал рассказал, что в конце 2022 года в РЖД работало 701,2 тысяч человек. Строчкой ниже расположился «Газпром», там в тот же период работало 492,2 тысяч человек. Третье место занял Магнит (361 тысяча человек), четвертое — X5 Group (344, 8 тысяч человек) и пятое — «Роснефть» (336,2 тысяч человек). Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Общий убыток этих компаний составил почти 1,1 триллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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