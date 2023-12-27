Развлечения Интересное Forbes: РЖД заняли первое место в рейтинге 50 крупнейших работодателей России 28 декабря 2023 в 04:24 Размер текста - 17 + РЖД первые в ТОП-50 работодателей Фото: Илья Московец © URA.RU «Российские железные дороги» (РЖД) заняли первое место в рейтинге из 50 крупнейших работодателей России. Такой список опубликовал журнал Forbes. «Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России. <…> Первое место в этом рейтинге заняла компания „Российские железные дороги“ (РЖД)», — написано на сайте журнала. Также журнал рассказал, что в конце 2022 года в РЖД работало 701,2 тысяч человек. Строчкой ниже расположился «Газпром», там в тот же период работало 492,2 тысяч человек. Третье место занял Магнит (361 тысяча человек), четвертое — X5 Group (344, 8 тысяч человек) и пятое — «Роснефть» (336,2 тысяч человек). Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Общий убыток этих компаний составил почти 1,1 триллиона рублей. «Российские железные дороги» (РЖД) заняли первое место в рейтинге из 50 крупнейших работодателей России. Такой список опубликовал журнал Forbes. «Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России. <…> Первое место в этом рейтинге заняла компания „Российские железные дороги“ (РЖД)», — написано на сайте журнала. Также журнал рассказал, что в конце 2022 года в РЖД работало 701,2 тысяч человек. Строчкой ниже расположился «Газпром», там в тот же период работало 492,2 тысяч человек. Третье место занял Магнит (361 тысяча человек), четвертое — X5 Group (344, 8 тысяч человек) и пятое — «Роснефть» (336,2 тысяч человек). Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Общий убыток этих компаний составил почти 1,1 триллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям