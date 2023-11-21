Forbes составил рейтинг самых убыточных предприятий в России

Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
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Общий убыток российских компаний в 2022 году составил почти 1,1 триллиона рублей, пишет Forbes Фото:

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Общий убыток этих компаний составил почти 1,1 триллиона рублей.

«ВТБ, второй по величине банк в России, понес рекордные убытки в размере 612,6 миллиарда рублей и занял первое место в рейтинге», — говорится в материале журнала. Там добавили, что банк пострадал от реализации геополитических рисков сильнее, чем другие российские банки, из-за большей уязвимости к рискам санкций. Альфа-банк также понес убытки в размере 117,1 миллиарда рублей и занял вторую строчку рейтинга. Руководство банка объяснило, что организация столкнулась с разовыми убытками в первом полугодии 2022 года из-за заморозки части активов в иностранной валюте.

Компания «Газстройпром» заняла третье место в рейтинге убыточных компаний. По отчетности, убытки холдинга связаны с созданием резервов на обесценение финансовых вложений в размере около 80 миллиардов рублей и изменением резервов по сомнительным долгам в размере около 41 миллиарда. В список также попали компании Ozon, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «Сеть Связной», «Русский уголь», VK, «Московский метрополитен» и «Почта России».

Из десяти самых убыточных компаний шесть принадлежат государству или контролируются им косвенно. Некоторые из участников рейтинга Forbes страдают от хронических убытков. Например, «Московский метрополитен» не приносит прибыли с 2016 года, а «Сеть Связной» находится в процессе банкротства, заключили в журнале.

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных предприятий в России за 2022 год. Общий убыток этих компаний составил почти 1,1 триллиона рублей. «ВТБ, второй по величине банк в России, понес рекордные убытки в размере 612,6 миллиарда рублей и занял первое место в рейтинге», — говорится в материале журнала. Там добавили, что банк пострадал от реализации геополитических рисков сильнее, чем другие российские банки, из-за большей уязвимости к рискам санкций. Альфа-банк также понес убытки в размере 117,1 миллиарда рублей и занял вторую строчку рейтинга. Руководство банка объяснило, что организация столкнулась с разовыми убытками в первом полугодии 2022 года из-за заморозки части активов в иностранной валюте. Компания «Газстройпром» заняла третье место в рейтинге убыточных компаний. По отчетности, убытки холдинга связаны с созданием резервов на обесценение финансовых вложений в размере около 80 миллиардов рублей и изменением резервов по сомнительным долгам в размере около 41 миллиарда. В список также попали компании Ozon, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «Сеть Связной», «Русский уголь», VK, «Московский метрополитен» и «Почта России». Из десяти самых убыточных компаний шесть принадлежат государству или контролируются им косвенно. Некоторые из участников рейтинга Forbes страдают от хронических убытков. Например, «Московский метрополитен» не приносит прибыли с 2016 года, а «Сеть Связной» находится в процессе банкротства, заключили в журнале.
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Ссылки по теме
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