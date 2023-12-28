В вузах внедрят технологию биометрии для сдачи экзаменов

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На данный момент разрабатывается документация для биометрических технологий Фото:

В России будут внедрять биометрические технологии для сдачи экзаменов у студентов высших учебных заведений. Дорожную карту развития сервиса для идентификации учащихся во время дистанционных экзаменов планируют закончить к середине февраля 2024 года. Соответствующее поручение выдвинул вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Власти России поручили внедрить в университетах технологию биометрии», — передают «Ведомости» со ссылкой на поручение Григоренко. Минцифры и оператор Единой биометрической системы (ЦБТ) подтвердили разработку документации. Планируется закончить дорожную карту развития до 12 февраля 2024 года.

В Минцифры отметили, что эта мера упростит сдачу экзаменов для студентов. А также сделает ее безопасной.

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В России будут внедрять биометрические технологии для сдачи экзаменов у студентов высших учебных заведений. Дорожную карту развития сервиса для идентификации учащихся во время дистанционных экзаменов планируют закончить к середине февраля 2024 года. Соответствующее поручение выдвинул вице-премьер Дмитрий Григоренко. «Власти России поручили внедрить в университетах технологию биометрии», — передают «Ведомости» со ссылкой на поручение Григоренко. Минцифры и оператор Единой биометрической системы (ЦБТ) подтвердили разработку документации. Планируется закончить дорожную карту развития до 12 февраля 2024 года. В Минцифры отметили, что эта мера упростит сдачу экзаменов для студентов. А также сделает ее безопасной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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