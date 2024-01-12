Тюменские автоинспекторы контролируют несколько федеральных трасс

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На тюменских трассах большая интенсивность движения Фото:

Тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень, Тюмень — Омск. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Наряды полка ДПС сегодня несут службу на федеральных трасы Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень, Тюмень — Омск. Здесь большая интенсивность движения как легкового транспорта, так и большегрузов», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Полицейские порекомендовали водителям сбавить скорость, если начнется снегопад.

По данным сайта Gismeteo, 12 января в Тюмени температура воздуха будет -16 градусов в течение дня. Ветер спрогнозировали до 11 метров в секунду. Также в течение дня будет идти небольшой снег.

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Тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень, Тюмень — Омск. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Наряды полка ДПС сегодня несут службу на федеральных трасы Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень, Тюмень — Омск. Здесь большая интенсивность движения как легкового транспорта, так и большегрузов», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Полицейские порекомендовали водителям сбавить скорость, если начнется снегопад. По данным сайта Gismeteo, 12 января в Тюмени температура воздуха будет -16 градусов в течение дня. Ветер спрогнозировали до 11 метров в секунду. Также в течение дня будет идти небольшой снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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