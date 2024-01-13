Экс-чиновник Минобороны США назвал главные ошибки Байдена перед Путиным

Экс-чиновник МО США Коффлер: Байден не смог наладить свою защиту и помочь Киеву

14 января 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) сократил поддержку Киеву, до этого совершая ее бездумно, пояснила Ребекка Коффлер Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден, несмотря на свою поддержку Украине, не готов полноценно отправлять Киеву мощное вооружение, так как это может спровоцировать эскалацию полноценной войны между НАТО и Россией. Кроме того, Вашингтон не смог наладить защитные системы от потенциальных российских атак. Это основные ошибки, которые американский глава совершил в контексте спецоперации, в отличие от российского президента Владимира Путина. Об этом заявила экс-чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. «Джо Байден продолжает проявлять осторожность, несмотря на уязвимости США. На каждом этапе украинского кризиса Байден выбирал стратегию „контроля эскалации“, предоставляя ровно столько военной техники, чтобы сигнализировать о поддержке, но недостаточно для победы. Изначально Байден бросил на решение проблемы деньги и оружие, не представляя, как Украина может победить. Кроме того он также не смог разработать контрмеры для защиты спутниковых и коммуникационных сетей США от атак России», — подчеркнула Ребекка Коффлер в материале New York Post. Она подытожила, что Байден совершает ошибки в контексте спецоперации на Украине, в отличие от российского президента Владимира Путина. Теперь же США исчерпали собственный запас необходимой поддержки Киеву. Об этом заявлял представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. При этом глава разведки Украины Кирилл Буданов отмечал, что Киев готов получать от Вашингтона даже сломанное оружие. Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина очень умным человеком. При этом он заявил, что в отличие от Байдена, смог бы предотвратить конфликт России и Украины, оставайся он на своем посту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден, несмотря на свою поддержку Украине, не готов полноценно отправлять Киеву мощное вооружение, так как это может спровоцировать эскалацию полноценной войны между НАТО и Россией. Кроме того, Вашингтон не смог наладить защитные системы от потенциальных российских атак. Это основные ошибки, которые американский глава совершил в контексте спецоперации, в отличие от российского президента Владимира Путина. Об этом заявила экс-чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер. «Джо Байден продолжает проявлять осторожность, несмотря на уязвимости США. На каждом этапе украинского кризиса Байден выбирал стратегию „контроля эскалации“, предоставляя ровно столько военной техники, чтобы сигнализировать о поддержке, но недостаточно для победы. Изначально Байден бросил на решение проблемы деньги и оружие, не представляя, как Украина может победить. Кроме того он также не смог разработать контрмеры для защиты спутниковых и коммуникационных сетей США от атак России», — подчеркнула Ребекка Коффлер в материале New York Post. Она подытожила, что Байден совершает ошибки в контексте спецоперации на Украине, в отличие от российского президента Владимира Путина. Теперь же США исчерпали собственный запас необходимой поддержки Киеву. Об этом заявлял представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. При этом глава разведки Украины Кирилл Буданов отмечал, что Киев готов получать от Вашингтона даже сломанное оружие. Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина очень умным человеком. При этом он заявил, что в отличие от Байдена, смог бы предотвратить конфликт России и Украины, оставайся он на своем посту.