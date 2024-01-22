Кабмин Украины намерен запретить транспортные сообщения с РФ на 50 лет

22 января 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Воздушные и другие виды сообщения между Украиной и Россией планируют заблокировать на 50 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кабинет министров Украины предложил внести в закон «О санкциях» правки на рассмотрение, предполагающие транспортные ограничения с Россией сроком на 50 лет. Соответствующее предложение опубликовано на официальном сайте органов исполнительной власти. «В закон Украины „О санкциях“ внести на рассмотрение секторальные санкции <…> в транспортный сектор Российской Федерации <…> сроком на 50 лет», — отмечается на сайте. Украина намерена запретить прямые воздушные сообщения с Россией, а также ввести транспортный запрет на въезд в страну. Под запретом также заявлено перемещение по воде и железнодорожному транспорту. Санкции затрагивают все виды транспортного сообщения между Украиной и Россией. В начале декабря 2023 года Украина ввела санкции против 185 физических и 181 юридических лиц из России, а также других стран. Ограничения сроком до 10 лет направлены на блокировку активов.

Кабинет министров Украины предложил внести в закон «О санкциях» правки на рассмотрение, предполагающие транспортные ограничения с Россией сроком на 50 лет. Соответствующее предложение опубликовано на официальном сайте органов исполнительной власти. «В закон Украины „О санкциях“ внести на рассмотрение секторальные санкции <…> в транспортный сектор Российской Федерации <…> сроком на 50 лет», — отмечается на сайте. Украина намерена запретить прямые воздушные сообщения с Россией, а также ввести транспортный запрет на въезд в страну. Под запретом также заявлено перемещение по воде и железнодорожному транспорту. Санкции затрагивают все виды транспортного сообщения между Украиной и Россией. В начале декабря 2023 года Украина ввела санкции против 185 физических и 181 юридических лиц из России, а также других стран. Ограничения сроком до 10 лет направлены на блокировку активов.