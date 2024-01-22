Кабмин Украины намерен запретить транспортные сообщения с РФ на 50 лет

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Воздушные и другие виды сообщения между Украиной и Россией планируют заблокировать на 50 лет Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Кабинет министров Украины предложил внести в закон «О санкциях» правки на рассмотрение, предполагающие транспортные ограничения с Россией сроком на 50 лет. Соответствующее предложение опубликовано на официальном сайте органов исполнительной власти.

«В закон Украины „О санкциях“ внести на рассмотрение секторальные санкции <…> в транспортный сектор Российской Федерации <…> сроком на 50 лет», — отмечается на сайте. Украина намерена запретить прямые воздушные сообщения с Россией, а также ввести транспортный запрет на въезд в страну. Под запретом также заявлено перемещение по воде и железнодорожному транспорту. Санкции затрагивают все виды транспортного сообщения между Украиной и Россией.

В начале декабря 2023 года Украина ввела санкции против 185 физических и 181 юридических лиц из России, а также других стран. Ограничения сроком до 10 лет направлены на блокировку активов.

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Кабинет министров Украины предложил внести в закон «О санкциях» правки на рассмотрение, предполагающие транспортные ограничения с Россией сроком на 50 лет. Соответствующее предложение опубликовано на официальном сайте органов исполнительной власти. «В закон Украины „О санкциях“ внести на рассмотрение секторальные санкции <…> в транспортный сектор Российской Федерации <…> сроком на 50 лет», — отмечается на сайте. Украина намерена запретить прямые воздушные сообщения с Россией, а также ввести транспортный запрет на въезд в страну. Под запретом также заявлено перемещение по воде и железнодорожному транспорту. Санкции затрагивают все виды транспортного сообщения между Украиной и Россией. В начале декабря 2023 года Украина ввела санкции против 185 физических и 181 юридических лиц из России, а также других стран. Ограничения сроком до 10 лет направлены на блокировку активов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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