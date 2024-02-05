Глава «Интер РАО» Ковальчук обрадовал Путина отсутствием долгов по электроэнергии

Ковальчук рассказал Путину об успехах «Интер РАО»

05 февраля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Ковальчук на встрече с Путиным рассказал о результатах работы компании за 2023 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о результатах установления эталонного принципа тарифообразования. Поручения главы государства помогли сократить банкротства крупных сбытовых холдингов. «Это привело к тому, что прекратились банкротства крупных сбытовых холдингов, — вы в свое время обращали на это внимание энергетиков. Теперь этого нет либо это носит небольшой исключительный характер, хотя я не смогу вспомнить, когда последний раз были проблемы», — сказал Ковальчук. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Ковальчук продолжил, что это решение позволило устранить рост долгов по электроэнергии на оптовом рынке. По его словам, долгов «просто нет». Он также поблагодарил главу государства за данные поручения по установлению эталонного принципа тарифообразования, где «все устанавливается по формуле, имеет наименьшее количество различных колебаний в ту или иную сторону». Кроме того, глава «Интер РАО» доложил, что с 2009 по 2023 год выручка компании увеличилась с 68 млрд руб. до 1 трлн 350 млрд руб. Операционная доходность выросла с 11 млрд руб. до 180 млрд руб. При этом чистая прибыль компании составила 135 млрд руб. Путин подчеркнул, что результаты работы «Интер РАО» впечатляют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о результатах установления эталонного принципа тарифообразования. Поручения главы государства помогли сократить банкротства крупных сбытовых холдингов. «Это привело к тому, что прекратились банкротства крупных сбытовых холдингов, — вы в свое время обращали на это внимание энергетиков. Теперь этого нет либо это носит небольшой исключительный характер, хотя я не смогу вспомнить, когда последний раз были проблемы», — сказал Ковальчук. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Ковальчук продолжил, что это решение позволило устранить рост долгов по электроэнергии на оптовом рынке. По его словам, долгов «просто нет». Он также поблагодарил главу государства за данные поручения по установлению эталонного принципа тарифообразования, где «все устанавливается по формуле, имеет наименьшее количество различных колебаний в ту или иную сторону». Кроме того, глава «Интер РАО» доложил, что с 2009 по 2023 год выручка компании увеличилась с 68 млрд руб. до 1 трлн 350 млрд руб. Операционная доходность выросла с 11 млрд руб. до 180 млрд руб. При этом чистая прибыль компании составила 135 млрд руб. Путин подчеркнул, что результаты работы «Интер РАО» впечатляют.