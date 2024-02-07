Карлсона обнаружили в украинском «Миротворце» после встречи с Путиным. Фото

Журналиста Такера Карлсона обнаружили в украинской базе «Миротворец»
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Такера Карлсона внесли в «Миротворец» еще в 2023 году Фото:

Американский журналист и экс-сотрудник Fox News внесен в украинскую базу «Миротворец». Информация об этом содержится на сайте ресурса. Несмотря на то, что журналист приехал в Россию и взял интервью у президента Владимира Путина 6 февраля 2024 года, в списках «Миротворца» он значится с июня 2023 года. Однако известно об этом стало только сейчас.

«Пророссийский пропагандист», — так Карлсон указан на сайте «Миротворец». Авторы ресурса обвиняют его в пособничестве России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Однако международное агентство Reuters отмечает, что журналист состоит в базе еще с июня 2023 года.

О визите Карлсона в РФ стало известно 4 февраля 2024 года. Позже пресс-секретарь Путина подтвердил, что журналист взял интервью у российского президента. Сообщалось, что разговор длился дольше двух часов. Сам Карлсон заявлял, что американцы абсолютно не знают, что на самом деле происходит в России.

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Американский журналист и экс-сотрудник Fox News внесен в украинскую базу «Миротворец». Информация об этом содержится на сайте ресурса. Несмотря на то, что журналист приехал в Россию и взял интервью у президента Владимира Путина 6 февраля 2024 года, в списках «Миротворца» он значится с июня 2023 года. Однако известно об этом стало только сейчас. «Пророссийский пропагандист», — так Карлсон указан на сайте «Миротворец». Авторы ресурса обвиняют его в пособничестве России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Однако международное агентство Reuters отмечает, что журналист состоит в базе еще с июня 2023 года. О визите Карлсона в РФ стало известно 4 февраля 2024 года. Позже пресс-секретарь Путина подтвердил, что журналист взял интервью у российского президента. Сообщалось, что разговор длился дольше двух часов. Сам Карлсон заявлял, что американцы абсолютно не знают, что на самом деле происходит в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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