Американский журналист и экс-сотрудник Fox News внесен в украинскую базу «Миротворец». Информация об этом содержится на сайте ресурса. Несмотря на то, что журналист приехал в Россию и взял интервью у президента Владимира Путина 6 февраля 2024 года, в списках «Миротворца» он значится с июня 2023 года. Однако известно об этом стало только сейчас.
«Пророссийский пропагандист», — так Карлсон указан на сайте «Миротворец». Авторы ресурса обвиняют его в пособничестве России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Однако международное агентство Reuters отмечает, что журналист состоит в базе еще с июня 2023 года.
О визите Карлсона в РФ стало известно 4 февраля 2024 года. Позже пресс-секретарь Путина подтвердил, что журналист взял интервью у российского президента. Сообщалось, что разговор длился дольше двух часов. Сам Карлсон заявлял, что американцы абсолютно не знают, что на самом деле происходит в России.
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