Кириенко показали, как в Запорожье будут воспитывать патриотов

Сергей Кириенко посетил патриотический центр «Воин» в Запорожской области

08 февраля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил центр «Воин» в Запорожской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил будущий Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Запорожской области. Он ознакомился с планом строительно-монтажных работ. «Кириенко ознакомился с планом строительно-монтажных работ Центра «Воин», который откроется на базе Детского оздоровительного лагеря «Искра», — сообщили в telegram-канале администрации региона. Там добавили, что здания на территории лагеря имеют значительные повреждения и требуют проведения капитального ремонта, а также замены инженерных сетей. Отмечается, что филиалы центра «Воин» открылись уже в 12 субъектах РФ при сотрудничестве с Российским союзом боевых искусств. Там молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет проходят огневую и инженерную подготовку, обучаются технике организации связи и другим военно-прикладным специальностям под руководством опытных инструкторов. В августе 2023 года сообщалось, что филиалы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» появятся в каждом федеральном округе в 2024. Об этом на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил член наблюдательного совета Центра «ВОИН», советник Министра МЧС России Даниил Мартынов. Идею создания лагерей военно-патриотической подготовки и воспитания поддержал Президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил будущий Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Запорожской области. Он ознакомился с планом строительно-монтажных работ. «Кириенко ознакомился с планом строительно-монтажных работ Центра «Воин», который откроется на базе Детского оздоровительного лагеря «Искра», — сообщили в telegram-канале администрации региона. Там добавили, что здания на территории лагеря имеют значительные повреждения и требуют проведения капитального ремонта, а также замены инженерных сетей. Отмечается, что филиалы центра «Воин» открылись уже в 12 субъектах РФ при сотрудничестве с Российским союзом боевых искусств. Там молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет проходят огневую и инженерную подготовку, обучаются технике организации связи и другим военно-прикладным специальностям под руководством опытных инструкторов. В августе 2023 года сообщалось, что филиалы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» появятся в каждом федеральном округе в 2024. Об этом на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил член наблюдательного совета Центра «ВОИН», советник Министра МЧС России Даниил Мартынов. Идею создания лагерей военно-патриотической подготовки и воспитания поддержал Президент России Владимир Путин.