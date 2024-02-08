08 февраля 2024

В Дубае пассажиров «Уральских авиалиний» четыре часа держат в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Пассажиры ожидают вылета в Москву Фото:

Пассажиров «Уральских авиалиний» рейса Дубай — Москва не выпускают из самолета уже более четырех часов. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия женщины на борту, сообщают очевидцы.

«Во время полета одной женщине стало плохо. Пилот решил вернуться в аэропорт Дубая. В итоге люди ждут в самолете вылета уже больше четырех часов», — сообщает telegram-канал Shot.

По словам пассажиров, пока что им предоставили воду и не информируют о точном времени вылета. Командир воздушного судна сообщил, что экипаж ждет разрешения на пересечение воздушного пространства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается.

Трое пассажиров ранее устроили пьяный дебош на борту «Уральских авиалиний». Летевшие из Санкт-Петербурга в Екатеринбург громко матерились и курили электронные сигареты прямо в салоне самолета.

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Пассажиров «Уральских авиалиний» рейса Дубай — Москва не выпускают из самолета уже более четырех часов. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия женщины на борту, сообщают очевидцы. «Во время полета одной женщине стало плохо. Пилот решил вернуться в аэропорт Дубая. В итоге люди ждут в самолете вылета уже больше четырех часов», — сообщает telegram-канал Shot. По словам пассажиров, пока что им предоставили воду и не информируют о точном времени вылета. Командир воздушного судна сообщил, что экипаж ждет разрешения на пересечение воздушного пространства. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается. Трое пассажиров ранее устроили пьяный дебош на борту «Уральских авиалиний». Летевшие из Санкт-Петербурга в Екатеринбург громко матерились и курили электронные сигареты прямо в салоне самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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