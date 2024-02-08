В Дубае пассажиров «Уральских авиалиний» четыре часа держат в самолете

Пассажиров «Уральских авиалиний» рейса Дубай — Москва не выпускают из самолета уже более четырех часов. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия женщины на борту, сообщают очевидцы.
«Во время полета одной женщине стало плохо. Пилот решил вернуться в аэропорт Дубая. В итоге люди ждут в самолете вылета уже больше четырех часов», — сообщает telegram-канал Shot.
По словам пассажиров, пока что им предоставили воду и не информируют о точном времени вылета. Командир воздушного судна сообщил, что экипаж ждет разрешения на пересечение воздушного пространства.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается.
Трое пассажиров ранее устроили пьяный дебош на борту «Уральских авиалиний». Летевшие из Санкт-Петербурга в Екатеринбург громко матерились и курили электронные сигареты прямо в салоне самолета.
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